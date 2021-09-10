Показываем, как выглядят рельсы на новой трамвайной линии на Московской. Спойлер — красиво!

Краснодарский край

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Юга.ру показывают, как выглядит новенькая трамвайная ветка на улице Московской в Краснодаре. Там уложили уже 758 метров рельс!

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок. В июле глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что новую трамвайную ветку откроют до конца этого года. Новости о том, как продвигалось строительство, можно найти здесь.

В августе началась укладка рельс на улице Московской, а глава Краснодара Евгений Первышов вбил символический костыль для скрепления рельсов и шпал на месте начала нового полотна.

После этого укладка рельс приостановилась из-за задержки в поставках. 26 августа поступила новая партия шпал и с 29 по 30 августа уложили 37,5 метров рельсошпальной решетки с планами в дальнейшем укладывать по 50 метров за ночь. 

9 сентября в администрации Краснодара рассказали, что к тому моменту работники уложили 604 метров нового полотна, а всего уже уложено 758 метров. Предстоит построить еще 5 км путей. 

10 сентября журналистка Юга.ру побывала на улице Московской около ТЦ «Стрелка», где укладывают новые рельсы и засняла трамвайные пути. Здесь также планируется конечная остановка и подземный переход. 

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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