У сочинской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Грабители забрались в дом спортсменки в Подмосковье, взломали сейф, украли драгоценности и две олимпийские медали

О произошедшем рассказала ТАСС сама теннисистка. По ее словам, они с мужем были на ужине, а когда вернулись домой, обнаружили пропажу.

Семейная пара забыла включить сигнализацию перед уходом. Чтобы проникнуть в дом, грабители взломали дверь. Затем они вскрыли сейф, украли драгоценности и две олимпийские медали — золотую и серебряную.

Веснина обратилась в полицию с заявлением об ограблении. В пресс-службе ведомства сообщили журналистам, что по факту хищения проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.

В беседе с «Пятым каналом», теннисистка уточнила, что медали лежали не в сейфе, а в спортивной сумке: «Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. Сумка лежала на виду, видимо, все что видел, то и схватил».

Из сейфа же грабители украли все драгоценности, в том числе олимпийский перстень за Рио и часы.

Читайте также:

Напомним, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сочинка Елена Веснина завоевали золотую медаль в парном разряде, стала послом Сочи на Чемпионате мира по футболу и почетной гражданкой города-курорта. В 2021-м теннисистка стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.

9 сентября спортсменка объявила, что в Сочи построят академию тенниса Елены Весниной.

Елена Веснина Кражи Олимпиада в Рио-де-Жанейро Олимпиада в Токио Полиция Теннис

Новости

У сочинской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали
Экс-главу Белореченского райсуда арестовали по подозрению в мошенничестве на 36 млн рублей
В Краснодаре на день закроют проезд по улице Орджоникидзе
У трехлетнего Богдана ДЦП дало осложнение на правую руку. Вы можете помочь ему с лечением
Новороссиец спас европейскую лань, которую хотели съесть
Краснодарцы проголосовали против выделенной полосы на улице Ставропольской

Лента новостей

Искусство в Голубицкой, старинные подвалы в Мысхако
10 сентября, 13:01
Искусство в Голубицкой, старинные подвалы в Мысхако
И еще пять винных маршрутов по Краснодарскому краю
Как выглядит сейчас здание Женского училища в Краснодаре и что там будет?
10 сентября, 12:02
Как выглядит сейчас здание Женского училища в Краснодаре и что там будет?
Показываем и рассказываем
Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»
9 сентября, 16:16
Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»

Реклама на портале