У сочинской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Грабители забрались в дом спортсменки в Подмосковье, взломали сейф, украли драгоценности и две олимпийские медали

О произошедшем рассказала ТАСС сама теннисистка. По ее словам, они с мужем были на ужине, а когда вернулись домой, обнаружили пропажу.

Семейная пара забыла включить сигнализацию перед уходом. Чтобы проникнуть в дом, грабители взломали дверь. Затем они вскрыли сейф, украли драгоценности и две олимпийские медали — золотую и серебряную.

Веснина обратилась в полицию с заявлением об ограблении. В пресс-службе ведомства сообщили журналистам, что по факту хищения проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.

В беседе с «Пятым каналом», теннисистка уточнила, что медали лежали не в сейфе, а в спортивной сумке: «Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. Сумка лежала на виду, видимо, все что видел, то и схватил».

Из сейфа же грабители украли все драгоценности, в том числе олимпийский перстень за Рио и часы.