Вице-премьер правительства РФ посетил объекты «Девелопмент-Юг» в Астрахани

В рамках рабочего визита в Астрахань заместитель председателя правительства РФ посетил строящийся жилой комплекс «Центральный» корпорации «Девелопмент-Юг». Марат Хуснуллин оценил качество проекта и современный подход к созданию комфортной среды.

Вице-премьер встретился с президентом «Девелопмент-Юг» Сергеем Ивановым и обсудил планы по развитию региональных проектов корпорации. Разговор коснулся подходов к созданию комплексной застройки и социальной инфраструктуры — какими должны быть нормативы по парковочным местам, как финансируют строительство школ и детских садов. Также Хуснуллин и Иванов поговорили о себестоимости застройки и об увеличении объемов строительства жилья.

Сейчас корпорация «Девелопмент-Юг» работает в восьми городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Батайск, Астрахань, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург. Стратегия застройщика предполагает разработку проектов в других регионах в ближайшее время.