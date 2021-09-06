Производитель матрасов Strong и Сергей Бадюк построят спортивные площадки в Краснодарском крае

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Производитель матрасов Strong и спортсмен Сергей Бадюк запустили акцию «500 проданных матрасов = 1 спортивная площадка»

Кубанский производитель матрасов, подушек, одеял и мебели Strong запустил акцию «500 проданных матрасов = 1 спортивная площадка».

Средства от продажи серии матрасов Smart Sleep направят на строительство спортивных площадок в поселениях, где еще нет подобной инфраструктуры. Начнут с Краснодарского края. По мнению организаторов, наличие условий для занятий спортом — важнейший элемент формирования здорового образа жизни.

Акцию поддержал Сергей Бадюк — спортсмен, общественный деятель, актер и телеведущий.

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«Я искренне рад быть частью этого интересного проекта. Вместе со Strong мы сможем построить спортивные площадки, дать возможность людям улучшить качество жизни», — поделился Бадюк.

В пресс-службе Strong отметили, что матрасы Smart Sleep подходят людям, ведущим активный образ жизни: эффект микромассажа поможет расслабиться после тренировки. Матрас выдерживает нагрузку до 170 кг на спальное место. Отрегулировать мягкость можно самостоятельно: одна сторона мягкая, другая — средней жесткости. Также представители компании подчеркнули, что качество произведенной в Краснодарском крае продукции не уступает аналогам, а вот стоимость выгодно отличается.

Покупателям матрасов сообщат о каждой построенной спортплощадке. Сейчас купить матрас можно со скидкой 45% на сайте.

отдых Спортивное строительство

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