Заксобрание в Краснодарском крае рассмотрит законопроект «лесного кодекса»

Председатель ЗСК рассказал, как на Кубани сохраняют лесные ресурсы

На сентябрьской сессии парламентарии рассмотрят законопроект «О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае», своеобразный «лесной кодекс» Кубани. Новый законопроект разработал профильный комитет ЗСК, чтобы кодифицировать и систематизировать действующие в этой сфере нормативные правовые акты. В их числе краевые законы о порядке и нормативах заготовки древесины, заготовки и сбора недревесных, пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений для собственных нужд граждан. А также законы об исключительных случаях заготовки древесины и недревесных лесных ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории края. Юрий Бурлачко подчеркнул, что регулирование лесных отношений, лесозаготовка и лесовосстановление всегда находятся под наблюдением Заксобрания Краснодарского края. Председатель ЗСК напомнил, что президент России назвал сохранение и рациональное использование лесного достояния одним из приоритетов государства.

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По данным ЗСК, леса занимают около 2 млн га, или 20% территории площади Краснодарского края. На Кубани произрастают ценные породы древесины: здесь сосредоточено примерно 30% общероссийских насаждений дуба и 90% каштана, свыше 80% насаждений бука. Основная часть лесов находится в предгорье, горных районах и на Черноморском побережье. Бурлачко рассказал, что сейчас предпринимают в Краснодарском крае, чтобы сохранить леса. По поручению Вениамина Кондратьева во всех муниципалитетах края активизировали работу по защите существующих зеленых зон и созданию новых. Сейчас таких территорий 1 тыс. 890, почти все уже поставили на кадастровый учет. Аналогично в регионе создают, охраняют и используют особо охраняемые природные территории (ООПТ). Эта деятельность урегулирована краевым законом. Губернатор распорядился обозначить четкие границы всех ООПТ регионального значения, утвердить перечень разрешенных видов деятельности. Например, на ООПТ запрещено капитальное строительство, но разрешены рекреационная деятельность, пчеловодство, выпас домашнего скота и сенокошение. В крае было создано 365 ООПТ (на начало 2021 года), за прошлый год их площадь увеличилась более чем на 100 га.

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