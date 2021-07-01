На Кубани решили стимулировать ореховодство

1 июля депутаты ЗСК Кубани сразу в двух чтениях приняли законопроект о льготах для ореховодов

Так, если фермеры будут получать с каждого гектара минимум 20 центнеров грецкого ореха и 25 центнеров фундука, то землю из краевой или муниципальной собственности им предоставят без торгов. Кроме того, законопроект подразумевает удовлетворение спроса и импортозамещение продукта.

О сути законопроекта рассказал министр сельского хозяйства Кубани Фёдор Дерека. Предполагается, что аграрии, которые выращивают грецкий орех и фундук в рамках крупного инвестпроекта, получат льготные условия для развития этого направления в крае.

«У нас есть подходящие территории для выращивания орехоплодной продукции. Это наше черноморское побережье — Сочи, Туапсинский район. Но сегодня расположенные там ореховые рощи заброшены. И наша задача сегодня — в корне изменить ситуацию», — пояснил председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко.

Он добавил, что на грецкий орех и фундук есть большой спрос как среди предприятий, так и рядовых покупателей.

«Полностью закрыть эту потребность отечественный производитель не в состоянии, а рассчитывать на поставки из-за рубежа мы не вправе. Поэтому в рамках политики импортозамещения мы и создаем благоприятные условия для инвесторов, которые будут готовы закладывать у нас промышленные плантации данных культур», — резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам сессии депутаты ЗСК приняли законопроект сразу в двух чтениях.