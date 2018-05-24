Бренд Краснодарского края представили на ПМЭФ

Концепцию брендинга Краснодарского края представили на Петербургском международном экономическом форуме - 2018

Об этом сообщает Typodar . Отмечается, что наработки будут использоваться при создании графической и видеопродукции.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью РИА Новости объяснил, почему решено было разработать единый бренд региона.

«Очевидно, что наш регион сегодня вызывает интерес не только на уровне страны, но и за рубежом. Поэтому мы приняли решение разработать единую концепцию презентации Кубани, которую также привезем на форум в Петербург. Теперь на всех международных мероприятиях, на форумах в масштабах страны объекты АПК, промышленности, объекты туризма будут представлены под единым брендом», — сказал Кондратьев.