Бренд Краснодарского края представили на ПМЭФ
Концепцию брендинга Краснодарского края представили на Петербургском международном экономическом форуме - 2018
Об этом сообщает Typodar. Отмечается, что наработки будут использоваться при создании графической и видеопродукции.
Над разработкой логотипа и айдентики работало краснодарское агентство D2R2.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью РИА Новости объяснил, почему решено было разработать единый бренд региона.
«Очевидно, что наш регион сегодня вызывает интерес не только на уровне страны, но и за рубежом. Поэтому мы приняли решение разработать единую концепцию презентации Кубани, которую также привезем на форум в Петербург. Теперь на всех международных мероприятиях, на форумах в масштабах страны объекты АПК, промышленности, объекты туризма будут представлены под единым брендом», — сказал Кондратьев.
А вот и он, новый брендинг нашего края! Тот, кто волновал наши сердца и устраивал нам бессонные ночи. Тот, в кого мы вложили много труда и горды этим! Тот, кто из нашей команды, сделал семью! И сегодня он был представлен «Doodah» и «D2R2» на Петербургском международном экономическом форуме 2018. Бесконечная страсть к дизайну творит невозможное! #doodah_dsgn #doodah_team #d2r2 #spief2018
Также Typodar сообщает, что в кастрюле на последнем слайде, по задумке создателей, варится борщ.
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