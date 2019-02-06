Студия Артемия Лебедева разработала туристический бренд Осетии

Студия Артемия Лебедева представила логотип, который, который призван помочь в формировании туристического бренда Осетии

В описании проекта сказано, что его задача — позиционирование Осетии в качестве туристического региона. При этом айдентика является единой для Северной и Южной Осетии, что, как отмечают создатели бренда, «смелый шаг и огромное событие» для республик. «В Осетии приятно и интересно отдыхать. Моря в регионе нет, зато есть совершенно невероятная природа: горы и скалы, реки и водопады, леса и ущелья. А еще старинные крепости и монастыри, древние замки и вкуснейшие пироги! Красота местности отображена в современной айдентике — общей для Северной и Южной Осетии», — говорится в описании.

Читайте также: Министр курортов Крыма открестилась от разработанного Лебедевым логотипа республики

В бренде использованы традиционные символы региона — семь гор, которые по задумке «словно растворяются в утренней дымке», и барс. «В фирменном паттерне угадывается окрас кавказского барса (он изображен на гербе Осетии). А цвета просто яркие и веселые. Шрифт весьма осетинский и очень душевный», — поясняют создатели.

Туристический бренд вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, в том числе в комментариях к опубликованному Лебедевым посту в инстаграме. Некоторые похвалили дизайнеров за смелость и необычный подход к символам республики, другие посчитали барса больным ветрянкой и усмотрели в логотипе стилистику диско, которая мало связана с республикой. Многие были возмущены тем, что к обсуждению бренда не привлекли население республик.