Студия Артемия Лебедева разработала туристический бренд Осетии
Студия Артемия Лебедева представила логотип, который, который призван помочь в формировании туристического бренда Осетии
В описании проекта сказано, что его задача — позиционирование Осетии в качестве туристического региона. При этом айдентика является единой для Северной и Южной Осетии, что, как отмечают создатели бренда, «смелый шаг и огромное событие» для республик.
«В Осетии приятно и интересно отдыхать. Моря в регионе нет, зато есть совершенно невероятная природа: горы и скалы, реки и водопады, леса и ущелья. А еще старинные крепости и монастыри, древние замки и вкуснейшие пироги! Красота местности отображена в современной айдентике — общей для Северной и Южной Осетии», — говорится в описании.
В бренде использованы традиционные символы региона — семь гор, которые по задумке «словно растворяются в утренней дымке», и барс.
«В фирменном паттерне угадывается окрас кавказского барса (он изображен на гербе Осетии). А цвета просто яркие и веселые. Шрифт весьма осетинский и очень душевный», — поясняют создатели.
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Туристический бренд вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, в том числе в комментариях к опубликованному Лебедевым посту в инстаграме. Некоторые похвалили дизайнеров за смелость и необычный подход к символам республики, другие посчитали барса больным ветрянкой и усмотрели в логотипе стилистику диско, которая мало связана с республикой. Многие были возмущены тем, что к обсуждению бренда не привлекли население республик.
Глава комитета по туризму Северной Осетии Заур Кодзаев, который принимал участие в работе над проектом, отметил, что логотип еще ждет доработка. В частности, планируется изменить шрифт и подкорректировать цветовую гамму.
«У нас впервые разработан туристический логотип, в этом помог известный дизайнер Артемий Лебедев. Логотип поможет сделать туризм в республике узнаваемым. Это один из этапов формирования туристического бренда республики», — цитирует Кодзаева ТАСС.
Изданию «Регион online» Кодзаев добавил, что пока использование айдентики, разработанной Лебедевым, законодательно ничем не подкреплено и правила пользования брендбуком еще разрабатываются.
«Что касается негатива — это первая реакция, ну, подождите пока. Всем не угодишь, солнце всем по-разному светит. Мы хотим считаться с мнением людей, но иногда и у нас не бывает возможности согласовать это со всеми», — заявил Кодзаев.
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