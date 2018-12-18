У Геленджика появился туристический бренд

Краснодарский край

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Стали известны итоги конкурса на туристический бренд для города-курорта Геленджика

Конкурс начался полгода назад и проходил в несколько этапов. Итоговой стадией стало всенародное голосование, которое завершилось 15 декабря.

В полуфинал прошли шесть проектов. После этого жители курорта проголосовали за понравившиеся идеи на сайте конкурса или проходили опрос на улицах города. До финального интернет-голосования дошли три концепции.

Лидером всенародного голосования стал проект новосибирской рекламной группы «Мелехов и Филюрин». Концепция основана на сходстве Геленджикской бухты с подковой, которая считается символом счастья.

В январе 2019 года на основе проекта будут представлены брендбук и правила использования фирменного стиля курорта, рассказали изданию «Обзор» организаторы конкурса, некоммерческая организация «Геленджик-2035».

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2016 года ученые разработали бренд Туапсинского района, а в феврале 2017-го у района появился курортный знак.

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В феврале 2018 года агентство Ruport представило новый зонтичный бренд Анапы, а в Ейске общественники презентовали логотип города, сделанный в виде ейской таблицы элементов.

В мае на Петербургском экономическом форуме показали бренд Краснодарского края.

В августе мэр Новороссийска Игорь Дяченко поручил разработать положение о конкурсе на лучший бренд города-героя.

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