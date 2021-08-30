В Астрахани при поддержке «Ростелекома» прошел форум «СЕЛИАС-2021»
«Ростелеком» выступил генеральным партнером проектного форума юга России «СЕЛИАС-2021»: обеспечил площадки беспроводным интернетом, поддержал образовательную программу и построил зону отдыха для участников
Форум прошел в Астрахани на территории отеля AZIMUT и в здании Центра по развитию зимних видов спорта на центральной набережной города. Чтобы у участников и организаторов был доступ к высокоскоростному интернету и Wi-Fi, сотрудники «Ростелекома» развернули там два канала с пропускной способностью до 300 Мбит/с и установили точки доступа.
Благодаря цифровой связи к онлайн-трансляции присоединились участники и спикеры из разных регионов России и других стран. За время форума по сети «Ростелекома» передали около 1,5 ТБ информации.
Молодежный проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021» проходит в Астраханской области с 2008 года. В этом году он принял 450 участников из 35 регионов России — волонтеров, руководителей общественных организаций, архитекторов, урбанистов, политиков, артистов. Для участия необходимо было разработать собственный проект. «Ростелеком» поддержал автора проекта «Межрегиональная IT-конференция» астраханца Армана Шахназаряна сертификатом на спонсорскую помощь.
«Мы уже шестой раз поддерживаем форум «СЕЛИАС». Такому большому мероприятию необходима телекоммуникационная поддержка, а у нашей компании есть подходящая инфраструктура и опыт партнерства в федеральных и международных событиях. Также в этом году мы помогли создать комфортное пространство для гостей и участников», — рассказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
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Как подчеркнули в компании, лаунж-зона с интерактивной инсталляцией «Неоновый тоннель» от «Ростелекома» действительно стала местом притяжения участников.
В рамках форума состоялась конференция «Городские пространства», где эксперт «Ростелекома» Алексей Дубоносов провел воркшоп по вовлечению населения в процессы цифровизации южных городов. Самые активные гости получили подарки от провайдера.
В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что поддержка культурных и образовательных мероприятий является частью социальной политики компании. Миссия, которая за ней стоит, — развивать разносторонние компетенции у подрастающего поколения для будущего цифровой экономики России. Поэтому провайдер поддерживает детские технопарки «Кванториум», сотрудничает с ведущими вузами, проводит лекции, мастер-классы и конференции.
«Я благодарю «Ростелеком» за поддержку одного из главных мероприятий для молодежи России. С интернетом организаторы, пресса и участники могли работать в комфортных условиях. Уверен, что наше сотрудничество продолжится», — поделился директор молодежного проектного форума Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021» Виктор Нуртазин.