В Астрахани при поддержке «Ростелекома» прошел форум «СЕЛИАС-2021»

Форум прошел в Астрахани на территории отеля AZIMUT и в здании Центра по развитию зимних видов спорта на центральной набережной города. Чтобы у участников и организаторов был доступ к высокоскоростному интернету и Wi-Fi, сотрудники «Ростелекома» развернули там два канала с пропускной способностью до 300 Мбит/с и установили точки доступа.

Благодаря цифровой связи к онлайн-трансляции присоединились участники и спикеры из разных регионов России и других стран. За время форума по сети «Ростелекома» передали около 1,5 ТБ информации.

Молодежный проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021» проходит в Астраханской области с 2008 года. В этом году он принял 450 участников из 35 регионов России — волонтеров, руководителей общественных организаций, архитекторов, урбанистов, политиков, артистов. Для участия необходимо было разработать собственный проект. «Ростелеком» поддержал автора проекта «Межрегиональная IT-конференция» астраханца Армана Шахназаряна сертификатом на спонсорскую помощь.

«Мы уже шестой раз поддерживаем форум «СЕЛИАС». Такому большому мероприятию необходима телекоммуникационная поддержка, а у нашей компании есть подходящая инфраструктура и опыт партнерства в федеральных и международных событиях. Также в этом году мы помогли создать комфортное пространство для гостей и участников», — рассказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.