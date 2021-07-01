Будь «ПРОФИ»: «Ростелеком» выпустил подкасты о карьере

«Первый сезон подкастов «ПРОФИ» завоевал внимание слушателей, поэтому для продолжения нам требовались герои, которые могли бы интересно развить тему. И мы подумали, что опыт топ-менеджеров «Ростелекома» будет как нельзя кстати. Компания динамично развивается во всех сегментах (от госсектора до микропредприятий), оказывает широкий спектр цифровых услуг. Инновации «Ростелекома» признают лучшими на международном уровне. Все это было бы невозможно без талантливых и опытных управленцев. Мы не ошиблись. Каждый из участников поделился уникальным видением карьерного развития и дал ценные советы. Уверена, что они будут полезны и начинающим, и опытным специалистам», — рассказала автор проекта Алена Чавычалова.

«Мир стремительно меняется. Умение соответствовать и управлять этими изменениями очень важно для профессионалов любой сферы и профессии. «Ростелеком» дает обществу не только цифровые технологии и решения, но и знания, опыт для его развития. Уверен, что подкасты найдут своих слушателей и помогут им с карьерой», — подчеркнул директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

С героями выпусков обсудили лидерство, soft skills, построение команд, постановку и достижение целей, мотивацию и др. Представители компании отмечают, что диалоги полезны представителям любых профессий. Кроме того, каждый участник поделился своей историей профессиональной жизни, рассказал о личном восприятии работы и карьерного пути.

«В цифровую эпоху в центре все равно останется человек, потому что его роль — определяющая. Мы хотели показать, что за большими цифрами и глобальными процессами стоят не машины, а люди со своими мыслями и эмоциями. Мы постарались передать не просто свой опыт, но его осмысление, основанное на универсальных принципах. И мы будем рады, если зрители и слушатели смогут применить полученные знания на практике и добиться своих жизненных целей», — объяснил Мордасов.

Во втором сезоне организаторы не ограничились аудиоверсией подкастов и записали с каждым героем видеоинтервью. Ролики доступны на YouTube-канале «Цифровой Юг». Как и раньше, подкасты есть на платформах «Яндекc.Музыка», Google Podcast и SoundCloud. Следить за новостями проекта можно на странице в Instagram.