Никаких матрасов и катамаранов. В Анапе продлили запрет на купание в море

Краснодарский край

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8 сентября в Анапе продлили запрет на использование плавсредств в море из-за ветра

Напомним, 7 сентября в Анапе запретили плавать в море на надувных плавсредствах и катамаранах из-за сильного ветра.

8 сентября в администрации Анапы сообщили, что продлили этот запрет. Выходить в море по-прежнему нельзя из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, а руководителей предприятий принять меры, чтобы не допустить происшествий и ЧС.

Как писали Юга.ру, в ближайшие дни в Краснодарском крае похолодает до 5 ℃, будет дуть ветер со скоростью до 14 м/с.

Анапа Погода Черное море

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Никаких матрасов и катамаранов. В Анапе продлили запрет на купание в море
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