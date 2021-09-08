Никаких матрасов и катамаранов. В Анапе продлили запрет на купание в море
8 сентября в Анапе продлили запрет на использование плавсредств в море из-за ветра
Напомним, 7 сентября в Анапе запретили плавать в море на надувных плавсредствах и катамаранах из-за сильного ветра.
8 сентября в администрации Анапы сообщили, что продлили этот запрет. Выходить в море по-прежнему нельзя из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, а руководителей предприятий принять меры, чтобы не допустить происшествий и ЧС.
Как писали Юга.ру, в ближайшие дни в Краснодарском крае похолодает до 5 ℃, будет дуть ветер со скоростью до 14 м/с.
Сегодня, 09:07Не 3, а целых 20 (материал 18+)
Кратко и доходчиво о том, какой бывает сексуальная ориентация и может ли она меняться