Никаких матрасов и катамаранов. В Анапе продлили запрет на купание в море

8 сентября в Анапе продлили запрет на использование плавсредств в море из-за ветра

Напомним, 7 сентября в Анапе запретили плавать в море на надувных плавсредствах и катамаранах из-за сильного ветра.

8 сентября в администрации Анапы сообщили, что продлили этот запрет. Выходить в море по-прежнему нельзя из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, а руководителей предприятий принять меры, чтобы не допустить происшествий и ЧС.