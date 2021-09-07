На Кубани будет дуть сильный ветер до 25 м/с

В Краснодаре сервис «Яндекс.Погода» обещает днем 7 сентября порывы ветра до 12 м/с. К вечеру ветер стихнет до 9 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 7 сентября на Кубани будет дуть ветер с порывами 15-17 м/с.

На Черноморском побережье ожидаются опасные порывы ветра. На участке от Анапы до Геленджика порывы 18-23 м/с, в Новороссийске ветер 12-17 м/с, временами порывы 20-25 м/с.

В Анапе жителей и гостей курорта попросили не выходить в море на надувных плавсредствах и катамаранах. Спасатели просят всех соблюдать меры безопасности.