На Кубани будет дуть сильный ветер до 25 м/с

Краснодарский край

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Синоптики предупредили кубанцев о сильном ветре 7 сентября

В Краснодаре сервис «Яндекс.Погода» обещает днем 7 сентября порывы ветра до 12 м/с. К вечеру ветер стихнет до 9 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 7 сентября на Кубани будет дуть ветер с порывами 15-17 м/с.

На Черноморском побережье ожидаются опасные порывы ветра. На участке от Анапы до Геленджика порывы 18-23 м/с, в Новороссийске ветер 12-17 м/с, временами порывы 20-25 м/с.

В Анапе жителей и гостей курорта попросили не выходить в море на надувных плавсредствах и катамаранах. Спасатели просят всех соблюдать меры безопасности.

Также синоптики пообещали, что температура воздуха на Кубани начнет повышаться, но жары не будет. 8-9 сентября на Черноморском побережье ожидается до 23-28 °С.

Как писали Юга.ру, в море Анапы запретили купаться в конце августа из-за загрязнения рек, впадающих в Черное море, затем запрет сняли, а 3 сентября из-за шторма снова запретили купаться.

Анапа Новороссийск Погода

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