На Кубани похолодает до +5 ℃

Гидрометцентр прогнозирует на 8-9 сентября в Краснодаре переменную облачность без осадков. Возможны порывы ветра 8-13 м/c. Днем воздух прогреется до 24 ℃, а ночью температура упадет до 10 ℃.

В крае также обещают переменную облачность без осадков. Местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с. В юго-восточных предгорных районах днем 19-24 ℃, а ночью похолодает до 5 ℃ . На Азовском и Черноморском побережье в темное время суток обещают около 10 ℃. В районе Новороссийска порывы ветра могут достичь 23 м/c.

В следующие двое суток на Кубани станет немного теплее, а ветер стихнет. Днем температура поднимется до 25-27 ℃. В предгорных районах ночью тоже потеплеет, синоптики обещают 7-12 ℃.

Ранее жителей Кубани предупредили о сильном ветре до 25 м/с.