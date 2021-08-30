Курорт «Роза Хутор» поддержал выпуск мальков черноморского лосося в Сочи

В Сочи курорт «Роза Хутор» поддержал разведение и выпуск 80 тыс. мальков краснокнижной черноморской кумжи в реку Мзымту

Экоинициатива направлена на восстановление популяции редкой рыбы. Черноморский лосось (или черноморская кумжа) занесен в Красную книгу России. «Мы регулярно реализуем мероприятия по сохранению биологического разнообразия. В число стратегических инициатив входит и восстановление популяции черноморского лосося. С 2017 года при поддержке курорта в воду выпустили более полумиллиона мальков», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Мальков выпускают в соответствии с природоохранным законодательством под контролем Росприроднадзора и экоорганизаций. Рыб для компенсационных мероприятий отбирают специалисты на форелевом хозяйстве в Адлере. «На хозяйстве специально создано маточное стадо. В период нереста из него выбирают наиболее сильных самцов и самок, которые дают качественную икру. Мальков выращивают 5–6 месяцев, пока они не достигнут веса более 3 граммов. В этом году выпуск рыбок пришлось перенести три раза — вода в Мзымте была мутной из-за дождей», — объяснил главный специалист Азово-Кубанской группы государственного мониторинга водных и биологических ресурсов и среды их обитания Рубен Ашигян.

Мальки могут оставаться в реке около 18 месяцев: за это время они окрепнут и обрастут чешуей. Потом рыба отправится в море, а в Мзымту вернется еще через два года — на нерест. В отличие от многих рыб, черноморский лосось не погибает после нереста, а возвращается в море.