В Краснодаре за 30 млн рублей благоустроят парк возле стадиона «Кубань»

Краснодарский край

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Работы по благоустройству территории выполнит фирма экс-депутата краснодарской Думы

Напомним, в сентябре прошлого года в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края обсудили реконструкцию парка возле стадиона «Кубань». 

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7 сентября интернет-издание «Деловая газета.Юг» нашло тендер по реконструкции парка на портале госзакупок. Согласно информации на сайте, на территории должны провести капитальный ремонт мощения и элементов благоустройства. Подрядчик займется обустройством новых тротуаров и дорожек, выполнит монтаж входной арки, установит светильники и проведет озеленительные работы. Работы должны начаться 1 ноября, а завершиться в течение 120 дней. 

Единственным участником торгов стало ООО «Европа» — фирма экс-депутата городской думы Ольги Семеновой. С организацией заключили контракт на 30,3 млн рублей. 

Кто такая Ольга Семенова? 

Ольга Семенова родилась в 1963 году в Краснодарском крае. Окончила юридический факультет КубГУ и 22 года прослужила в МВД. Вышла в отставку в звании подполковника милиции. 

С 2005 года занимает должность исполнительного директора предприятия ООО «Европа». С 2010 по 2020 год Семенова была депутатом городской Думы Краснодара VI созыва. Она член партии «Единая Россия». 

В 2017 году пьяный 17-летний сын Семеновой сбил пятерых дорожных рабочих, один из них погиб. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав управления ТС на один год.

В 2020 году выручка ООО «Европа» составила 273,9 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей. 

Благоустройство Краснодар Парки Стадион «Кубань»

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