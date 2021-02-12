Полиция Краснодара не стала возбуждать уголовное дело на хозяев бульдога, которые выбросили его в мусорный бак
МВД Краснодара 12 февраля рассказало Юга.ру об отказе в возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с бульдогом, найденным в мусорном баке
Напомним, в январе в мусорном контейнере краснодарцы нашли обмороженного пса в зашитом мешке. Полиция начала проверку, а женщина, нашедшая собаку, рассказала, что бульдога звали Буч (спасшие собаку волонтеры назвали его Фениксом) и его выбросила на морозе третья семья, в которой он жил.
Полицейские установили и опросили всех лиц, которые были владельцами собаки в разное время. Последние хозяева Буча, которые и выбросили пса, объяснили, что думали, что животное умерло.
В начале феврале бульдог Феникс нашел новую семью и хозяева создали ему страницу в соцсетях, чтобы за жизнью пса могли наблюдать все желающие.
Портал Юга.ру поинтересовался у полиции, возбудили ли против бывших хозяев собаки уголовное дело. Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко 12 февраля ответил, что после проверки полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Это произошло из-за остутствия состава преступления.
Согласно медицинскому заключению, собака могла впасть в кому и не подавать признаков жизни из-за синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС). Хозяин решил, что животное умерло, и выбросил тело в мусорный бак.
Собранные материалы направили в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для рассмотрения вопроса о привлечении краснодарца к административной ответственности по ст. 3.2 (Нарушение правил благоустройства, у установленных органами местного самоуправления) Закона Краснодарского края 608-КЗ. Ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.