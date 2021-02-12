Полиция Краснодара не стала возбуждать уголовное дело на хозяев бульдога, которые выбросили его в мусорный бак

МВД Краснодара 12 февраля рассказало Юга.ру об отказе в возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с бульдогом, найденным в мусорном баке

Напомним, в январе в мусорном контейнере краснодарцы нашли обмороженного пса в зашитом мешке. Полиция начала проверку, а женщина, нашедшая собаку, рассказала, что бульдога звали Буч (спасшие собаку волонтеры назвали его Фениксом) и его выбросила на морозе третья семья, в которой он жил.

Полицейские установили и опросили всех лиц, которые были владельцами собаки в разное время. Последние хозяева Буча, которые и выбросили пса, объяснили, что думали, что животное умерло.

В начале феврале бульдог Феникс нашел новую семью и хозяева создали ему страницу в соцсетях, чтобы за жизнью пса могли наблюдать все желающие.