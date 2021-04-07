В поселке Яблоновском под Краснодаром мужчина убил собаку из пневматического ружья на глазах у ребенка

Адыгея

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Следком Адыгеи 6 апреля сообщил, что на жителя Тахтамукайского района завели уголовное дело после убийства собаки

2 января около 15:00 30-летний житель поселка Яблоновского, находясь возле своего дома на улице Западной, выстрелил из пневматической винтовки в собаку на глазах у девочки. Животное погибло.

Факт выстрела из ружья в собаку в присутствии ребенка зарегистрировали в отделе МВД по Тахтамукайскому району, но возбуждать уголовное дело отказались. Прокуратура района отменила постановление и возбудила против мужчины дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего), сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгеи. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, в ноябре 2020 года в суд направили дело мужчины, который в Мостовском районе на глазах шестилетнего ребенка задушил собаку цепью. В мае того же года СК начал проверку в отношении фермера, застрелившего двух собак. Очевидцы сообщали, что это сделал депутат «Единой России» из Темрюкского района. 

Дети Животные Прокуратура Следственный комитет Суд Убийство

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