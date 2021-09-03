В Туапсинском порту заработал альтернативный маршрут приема зерна
В Туапсинском морском торговом порту впервые транспортировали зерно из судна класса «река-море» на крупнотоннажное морское судно
В конце августа на Туапсинском зерновом терминале впервые осуществили альтернативный прием зерна из судна класса «река-море» с перегрузкой в мобильный бункер зернового терминала и дальнейшей отправкой на экспорт крупнотоннажным судном.
Это знаковое событие, так как альтернатива поможет порту не терять эффективность в связи с ограничениями РЖД. В летнее время Туапсинскому порту снижают планы по завозу, отгрузке и продвижению вагонов из-за графика пассажирских поездов.
«Конечно, есть моменты, которые необходимо поправить и улучшить. Мы узнали о них во время самой выгрузки. В целом за неполные сутки мы выгрузили 3 тыс. тонн из судна «Таганрог», это очень хороший результат», — подчеркнул управляющий директор Туапсинского морского торгового порта Дмитрий Ерков.
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Ранее директор по стратегии и развитию «Первой портовой компании» Иван Соловов рассказал о реализации инвестпроекта по альтернативному приему зерна на форуме «Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация». Участники рынка заинтересовались проектом, отметив его преимущества:
- отсутствие дополнительных расходов, связанных с доставкой на рейд представителей грузовладельца;
- меньшая зависимость от погодных условий (ограничение по ветру и высоте волны);
- ускоренные погрузо-разгрузочные работы;
- возможность осуществлять дополнительные операции с зерновыми грузами;
- независимость от дорогостоящей ж/д инфраструктуры.
В Туапсинском зерновом терминале планируют привлечь экспортеров и увеличить объем перевалки благодаря новому способу приема грузов.