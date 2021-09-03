В Туапсинском порту заработал альтернативный маршрут приема зерна

В конце августа на Туапсинском зерновом терминале впервые осуществили альтернативный прием зерна из судна класса «река-море» с перегрузкой в мобильный бункер зернового терминала и дальнейшей отправкой на экспорт крупнотоннажным судном.

Это знаковое событие, так как альтернатива поможет порту не терять эффективность в связи с ограничениями РЖД. В летнее время Туапсинскому порту снижают планы по завозу, отгрузке и продвижению вагонов из-за графика пассажирских поездов.

«Конечно, есть моменты, которые необходимо поправить и улучшить. Мы узнали о них во время самой выгрузки. В целом за неполные сутки мы выгрузили 3 тыс. тонн из судна «Таганрог», это очень хороший результат», — подчеркнул управляющий директор Туапсинского морского торгового порта Дмитрий Ерков.