В 2021 году морской торговый порт в Туапсе увеличил грузооборот до 8,7 млн тонн

По сравнению с первым полугодием прошлого года грузооборот порта увеличился на 11,8% и составил 8,7 млн тонн. Объем импортных и каботажных грузов в отчетном периоде вырос до 0,3 млн тонн (это 3% в общем грузообороте порта). Объем экспорта вырос до 8,4 млн тонн.