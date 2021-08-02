В 2021 году морской торговый порт в Туапсе увеличил грузооборот до 8,7 млн тонн
Партнерский Краснодарский край
ГК «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги первого полугодия 2021 года
По сравнению с первым полугодием прошлого года грузооборот порта увеличился на 11,8% и составил 8,7 млн тонн. Объем импортных и каботажных грузов в отчетном периоде вырос до 0,3 млн тонн (это 3% в общем грузообороте порта). Объем экспорта вырос до 8,4 млн тонн.
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На 18% увеличилась перевалка нефтеналивных грузов, через порт прошло 4,6 млн тонн.
Обработка сухих грузов выросла до 4 млн тонн — на 6%. Но не все направления показали положительную динамику:
- рост грузооборота черных металлов — 37%, всего 1,9 млн тонн (при этом объем перевалки слябов увеличился до 1,6 млн тонн);
- рост перевалки угля — 1%, всего 1,6 млн тонн;
- снижение перевалки зерновых грузов — всего 0,4 млн тонн с начала года;
- грузооборот плодоовощной продукции достиг 0,1 млн тонн.
С января по июнь «Туапсинский морской торговый порт» обработал 477 транспортных судов (215 сухогрузных и 262 нефтеналивных) и 58 тыс. 211 железнодорожных вагонов.
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