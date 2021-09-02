В Ростове на 5 суток арестовали журналистку за сторис с плакатом «Умного голосования»
В Ростове утром 2 сентября полиция задержала сотрудницу предвыборного штаба партии «Яблоко» Беллу Насибян за демонстрацию экстремистской символики
В Ростове утром 2 сентября кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Александр Рябчук сообщил в своем инстаграме, что полиция задержала сотрудницу предвыборного штаба партии, журналистку RusNews Беллу Насибян.
Позже в инстаграме Рябчука девушка рассказала при каких обстоятельствах это произошло: утром Насибян отвела в детсад своего трехлетнего сына, а на выходе оттуда её окружили около 10 человек. Это были сотрудники полиции, Центра по борьбе с экстремизмом и другие неизвестные ей люди.
«Рядом с садиком находится отдел полиции, куда меня привели. Я сразу вызвала адвоката. Меня торопили и говорили, что я либо подписываю протокол сейчас, либо это будет мой отказ. В итоге в присутствии понятых я подписала его. После этого сразу поехали в Первомайский суд, сюда же приехал адвокат и Рябчук», — сказала Насбиян.
Поводом для ареста стала сторис в инстаграм. Активистка ехала в автобусе и увидела на остановке предвыборный стенд с плакатами, в том числе был и плакат Рябчука. Она сняла это и отметила депутата с подписью «наш». В кадр попал плакат «Умного голосования». В этом сотрудники полиции рассмотрели демонстрацию экстремистской символики.
По ст. 20.3 КоАП РФ Белле Насбиян назначили пять суток ареста, сообщил Рябчук. Отметим, согласно КоАП – административный арест применяется в исключительных случаях. Кроме того, женщина, у которой есть ребенок младше 14 лет не может ему подвергаться.
«Умное голосование» — проект, созданный Алексеем Навальным. После регистрации в системе, она предлагает политиков, за которых можно отдать голос. Среди кандидатов, которых предлагает платформа, нет политиков партии «Единая Россия».
Как писала «Медиазона», 24 августа Армавирский суд оштрафовал активиста Сергея Соломахина на 2,5 тыс. рублей из-за покупки листовок «Умного голосования». Его признали виновным в приобретении для сбыта символики экстремистских организаций по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. Сами листовки суд изъял и уничтожил.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), штабы Навального и другие связанные с ним организации считаются в России экстремистскими и иноагентами. 26 июля в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали 49 сайтов, связанных с политиком Алексеем Навальным