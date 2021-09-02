В Ростове на 5 суток арестовали журналистку за сторис с плакатом «Умного голосования»

В Ростове утром 2 сентября кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Александр Рябчук сообщил в своем инстаграме, что полиция задержала сотрудницу предвыборного штаба партии, журналистку RusNews Беллу Насибян.

Позже в инстаграме Рябчука девушка рассказала при каких обстоятельствах это произошло: утром Насибян отвела в детсад своего трехлетнего сына, а на выходе оттуда её окружили около 10 человек. Это были сотрудники полиции, Центра по борьбе с экстремизмом и другие неизвестные ей люди.

«Рядом с садиком находится отдел полиции, куда меня привели. Я сразу вызвала адвоката. Меня торопили и говорили, что я либо подписываю протокол сейчас, либо это будет мой отказ. В итоге в присутствии понятых я подписала его. После этого сразу поехали в Первомайский суд, сюда же приехал адвокат и Рябчук», — сказала Насбиян.