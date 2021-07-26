Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды
26 июля в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали 49 сайтов, связанных с политиком Алексеем Навальным
Напомним, прошлым летом Алексея Навального отравили, он впал в кому. Его доставили на лечение в Германию, а по возвращению в Россию политик был задержан. В феврале 2021 года его отправили в колонию во Владимирской области.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), штабы Навального и другие связанные с ним организации считаются в России экстремистскими и иноагентами. Чтобы избежать уголовных дел, многие сторонники политика эмигрировали. В том числе экс-руководитель краснодарского штаба.
26 июля «Команда Навального» сообщила в телеграме о блокировке их главного интернет-портала — сайта Навального.
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Доступ к ресурсу ограничили по требованию Генпрокуратуры по ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» из-за распространения запрещенной информации на территории России.
Согласно информации из реестра Роскомнадзора, доступ к сайту Навального ограничили за информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.
Леонид Волков рассказал в своем телеграме, что по решению Генпрокуратуры заблокировали 49 сайтов одновременно: сайты самого Волкова, Любови Соболь, Олега Степанова, все сайты бывших региональных штабов, сайты Росямы и РосЖКХ, сайт Альянса Врачей (считается в России иноагентом) и сайт ФБК.
Пока что не заблокировали только сайт «Умного голосования». Волков предполагает, что ресурс также попадет под блокировку, но произойдет это «ближе к выборам».
Отметим, что сайт самого Навального заблокирован не у всех провайдеров. Так, на момент публикации новости через интернет от Beeline все еще можно зайти на портал.