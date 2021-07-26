Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды

26 июля в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали 49 сайтов, связанных с политиком Алексеем Навальным

Напомним, прошлым летом Алексея Навального отравили, он впал в кому. Его доставили на лечение в Германию, а по возвращению в Россию политик был задержан. В феврале 2021 года его отправили в колонию во Владимирской области.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), штабы Навального и другие связанные с ним организации считаются в России экстремистскими и иноагентами. Чтобы избежать уголовных дел, многие сторонники политика эмигрировали. В том числе экс-руководитель краснодарского штаба.

26 июля «Команда Навального» сообщила в телеграме о блокировке их главного интернет-портала — сайта Навального.