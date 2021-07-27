В Kulik System рассказали, как выбрать офисное кресло

В компании Kulik System уверены, что стереотип о большом начальнике в кресле-троне остался в прошлом, а кресла настоящего должны сочетать удобство, практичность и престижность. Их решение для офисных сотрудников — эргономичное кожаное кресло.

Производители напомнили, что ни одно кресло не может вылечить спину, но правильно подобранная мебель предупреждает или корректирует проблемы. А главное — уменьшает усталость работников, которым приходится долго сидеть, и повышает их эффективность. В Kulik System подчеркнули, что их кресло выглядит стильно, обеспечивает комфорт, просто в уходе и долговечно. Эргономичное кожаное кресло обладает конструкцией, поддерживающей тело в правильном положении, и износостойким покрытием.