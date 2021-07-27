В Kulik System рассказали, как выбрать офисное кресло

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Компания Kulik System дала советы по выбору качественного офисного кресла

В компании Kulik System уверены, что стереотип о большом начальнике в кресле-троне остался в прошлом, а кресла настоящего должны сочетать удобство, практичность и престижность. Их решение для офисных сотрудников — эргономичное кожаное кресло.

Производители напомнили, что ни одно кресло не может вылечить спину, но правильно подобранная мебель предупреждает или корректирует проблемы. А главное — уменьшает усталость работников, которым приходится долго сидеть, и повышает их эффективность. В Kulik System подчеркнули, что их кресло выглядит стильно, обеспечивает комфорт, просто в уходе и долговечно. Эргономичное кожаное кресло обладает конструкцией, поддерживающей тело в правильном положении, и износостойким покрытием.

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Также в компании рассказали об основных видах заменителей кожи:

  • пресс-кожа — токсичная субстанция из крошеных остатков шкур и клея;
  • кожзам — раствор ПВХ, нанесенный поверх тканевой основы. Дешевый и недолговечный материал;
  • экокожа — пропитанная полиуретаном ткань, по свойствам и виду похожая на натуральную кожу: не намокает, пропускает воздух, не трескается, эластичная и безвредная.

Натуральной кожей (чаще коровьей) обтягивают кресла премиум-сегмента. Чтобы не ошибиться с выбором, кресло придется внимательно ощупать.

  • Стоит выбирать кресла с простым кроем. За сложным кроем скрывают мелкие лоскуты с зон шкуры разной толщины. Тонкие кусочки быстро порвутся, а заштопать их без ущерба внешнему виду и комфорту нельзя.
  • Материал должен быть эластичным. Если вдавить ладонь в поверхность кресла, отпечаток с качественного материала быстро исчезнет.
  • Если надавите на шов пальцем, отверстия от проколов слегка растянутся. Если кожа хорошая, они должны мгновенно вернуться в состояние точки после прекращения нажатия.

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При покупке онлайн эти советы получится применить только после получения заказа. Но покупатель вправе вернуть любой товар, который его не устроил, в течение 14 дней.

Изучая функционал кресла, нужно проверить, что в кресле поддается регулировке:

  • спинка: высота и наклон, желательно жесткость раскачивания и поворот подголовников;
  • основа: угол вращения, высота всего кресла, уровень подлокотников;
  • сиденье: глубина, наклон.

Ортопедические свойства приоритетны при выборе кресел для постоянно сидящих работников. В оборудовании конференц-залов важнее учесть дизайн кресел.

Бизнес-сообщество Дизайн интерьер

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