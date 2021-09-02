На пляжах Анапы разрешили купаться

Краснодарский край

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Роспотребнадзор решил, что морская вода на побережье Анапы соответствует всем нормам

Напомним, в середине августа жители Анапы обратили внимание на загрязнение речки Анапки, впадающей в Черное море. Роспотребнадзор взял пробы морской воды в зонах купания для анализа.

После чего власти Анапы запретили купание на пляжах «Центральный», «Отдых и лечение» и рядом с детским оздоровительным лагерем «ОКА». Запрет касался и территорий, где реки впадают в море.

2 сентября пресс-служба администрации Анапы сообщила, что купаться в море снова можно. Специалисты Роспотребнадзора в течение пяти дней — с 26 по 31 августа — анализировали морскую воду на пляжа и в местах, где реки Сукко, Можепсин и Анапка впадают в море. Сейчас показатели соответствуют всем нормам.

Отметим, запрет на купание действует на двух пляжах Новороссийска: «Алексино» и «Суджукская коса». А неделю назад Роспотребнадзор запретил купаться в Азовском море.

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На пляжах Анапы разрешили купаться
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