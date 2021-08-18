Что за темная жижа течет из речки Анапки в Черное море? Ответили в мэрии

Власти Анапы 18 августа объяснили загрязнение реки, впадающей в море, иловыми взвесями

17 августа блогер Андрей Маковозов опубликовал в инстаграме фото, на которых видно, как люди купаются в грязной реке Анапка, которая впадает в Черное море.

Похожие кадры опубликовали в паблике «Типичный Краснодар». «Черная вонючая жижа льется сейчас в море из реки в Анапе прямо возле нашего пляжа», — написал автор поста.

В пресс-службе мэрии Анапы 18 августа объяснили причину загрязнения реки. Власти заявили, что, по данным городского водоканала, аварий на канализационных системах с выходом в реку Анапку не было. «Помутнение воды связано с резким подъемом уровня реки, при котором сильным течением со дна поднимается взвесь чёрного ила», — пояснили в мэрии. Также в администрации напомнили, что на пляже действует запрет на купание. Роспотребнадзор взял пробы воды для анализа, а решение о снятии запрета вынесут после получения результатов.