Что за темная жижа течет из речки Анапки в Черное море? Ответили в мэрии
Власти Анапы 18 августа объяснили загрязнение реки, впадающей в море, иловыми взвесями
17 августа блогер Андрей Маковозов опубликовал в инстаграме фото, на которых видно, как люди купаются в грязной реке Анапка, которая впадает в Черное море.
Похожие кадры опубликовали в паблике «Типичный Краснодар».
«Черная вонючая жижа льется сейчас в море из реки в Анапе прямо возле нашего пляжа», — написал автор поста.
В пресс-службе мэрии Анапы 18 августа объяснили причину загрязнения реки. Власти заявили, что, по данным городского водоканала, аварий на канализационных системах с выходом в реку Анапку не было.
«Помутнение воды связано с резким подъемом уровня реки, при котором сильным течением со дна поднимается взвесь чёрного ила», — пояснили в мэрии.
Также в администрации напомнили, что на пляже действует запрет на купание. Роспотребнадзор взял пробы воды для анализа, а решение о снятии запрета вынесут после получения результатов.
Как писали Юга.ру, 20 июля блогер Илья Варламов опубликовал видео про свою поездку в Анапу и встречу с мэром курорта. Среди прочего, Варламов обратил внимание на установленные знаки «Купание запрещено» около речки Анапки и поинтересовался у мэра курорта Василия Швеца, почему вода такая грязная и попадают ли туда сточные воды.
Чиновник заверил, что сточные воды в речку не попадают, а мусор пообещал убрать. Швец не смог ответить, почему купание в водоеме запрещено, и чистая ли вода в Анапке, предложив взять пробы.
Исполнительный директор платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов рассказал Варламову, что экологи называют Анапку «мертвой рекой».
«Экосистема реки практически сведена к минимуму. Совершенно точно можно говорить, что в этой воде купаться нельзя с точки зрения санитарной безопасности. Вода загрязнена с точки зрения химических элементов и с точки зрения санитарного законодательства: наличия бактерий, микробов», — объяснил Шахматов.
По его словам, причиной этого стали несанкционированные сливы и переливы из ливневок и канализации. Также он сообщил, что дно реки обмелело, ее не чистили много лет, поэтому образовался слой иловых осадков.