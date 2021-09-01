На двух пляжах Новороссийска запретили купаться

Краснодарский край

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Роспотребнадзор Краснодарского края выявил отклонения от санитарных норм на двух пляжах Новороссийска: Алексино и Суджукская коса.

31 августа пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронова сообщила новороссийским СМИ, что жителям и гостям курорта запрещено купаться на пляжах Алексино и Суджукская коса. Пробы морской воды в этих местах не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. При этом остальные пляжи в порядке. 

В ближайшее время власти Новороссийска должны оповестить владельцев пляжа Алексино и Суджукская коса о необходимости поставить таблички о запрете купания. 

Юга.ру писали, что ранее Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы. А потом запретили купаться в Азовском море там, где его нет. 

Новороссийск Пляжи Роспотребнадзор Черное море

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На двух пляжах Новороссийска запретили купаться
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