В Ставрополе в День знаний открыли православную гимназию
Свято-Владимирскую православную гимназию открыли в храмовом комплексе святого равноапостольного князя Владимира
Новое здание отвечает современным требованиям. Гимназисты будут учиться по программе Министерства образования РФ и изучать основы православия и традиции казачества наряду с общеобразовательными предметами.
В торжественном открытии участвовали митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, краевой министр образования Евгений Козюра и заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Людмила Иванова.
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«Если у нас будет Бог в душе, то все у нас получится. И самое главное — чтобы все получалось у наших детей и чтобы мы ими гордились. Люди стараются, чтобы дети пришли в православную гимназию, где они понимают, где добро, а где зло — вот главное воспитание», — заявил Владимиров.
«Огромная благодарность Юрию Иванову, гендиректору «ЮгСтройИнвеста». Усилиями его и всей компании построен уникальный храм, замечательные парки и эта замечательная гимназия», — пояснил митрополит Кирилл.
«Закон о защите чувств верующих — это дискриминация атеистов»:
Вместе с первоклассниками почетные гости перерезали красную ленту. Ученики заняли места в классе, их первым занятием стал урок мира. В гимназии созданы комфортные условия: светлые просторные классы с современным оборудованием, пищеблок и большая библиотека.
В пресс-службе застройщика отметили, что храмовый комплекс святого равноапостольного князя Владимира сегодня является одним из любимых мест ставропольцев. Его построила и развивает группа компаний «ЮгСтройИнвест», меценат и почетный ктитор — генеральный директор компании Юрий Иванов.