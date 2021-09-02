В Ставрополе в День знаний открыли православную гимназию

Новое здание отвечает современным требованиям. Гимназисты будут учиться по программе Министерства образования РФ и изучать основы православия и традиции казачества наряду с общеобразовательными предметами.

«Если у нас будет Бог в душе, то все у нас получится. И самое главное — чтобы все получалось у наших детей и чтобы мы ими гордились. Люди стараются, чтобы дети пришли в православную гимназию, где они понимают, где добро, а где зло — вот главное воспитание», — заявил Владимиров.

«Огромная благодарность Юрию Иванову, гендиректору «ЮгСтройИнвеста». Усилиями его и всей компании построен уникальный храм, замечательные парки и эта замечательная гимназия», — пояснил митрополит Кирилл.