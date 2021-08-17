В хуторе под Краснодаром обвалился потолок в доме, жильцы которого жаловались на его аварийное состояние. 17 августа СК начал проверку

Накануне в паблике «Туподар — Краснодар» опубликовали рассказ жительницы хутора Ленина Олеси Пеленцовой. Женщина сообщила, что в пятницу 13 августа в комнате на втором этаже многоквартирного дома на улице МТФ-2 обвалился потолок площадью 18 м². В 16:41 женщина позвонила по телефону 112. Так как девушка живет в квартире вдвоем с матерью, они попросили администрацию Пашковского сельского округа помочь с вывозом мусора. Чиновники обещали организовать «лодочку» для строительного мусора. А вот спасатели не приехали ни в пятницу, ни в выходные. Краснодарка отметила, что не знает, насколько безопасно находиться в доме. Там полностью упали плиты перекрытия, все лежит на полу, а комната находится под открытым небом.

Она подчеркнула, что в городскую и краевую администрации направлялись просьбы о признании дома аварийным. С 2013 года в нем нет газа, отопления и водоснабжения. Кроме того, нет и управляющей компании, а у жильцов одного дома — три разных адреса. «В одном доме три разных адреса у жильцов! Около 8 лет назад по неизвестным причинам часть жильцов по какой-то рекомендации изменили адрес с ул. МТФ-2 на Почтовое отделение-37, а ещё часть жильцов на «ул. Обрезная» [...] Как теперь жить под открытым небом? Сколько еще сможет выстоять дом после такого разрушения? Кто несет ответственность за многоквартирник?», — написала Пеленцова. На пост отреагировала администрация Краснодара. Там написали, что в субботу 14 августа администрация Пашковского сельского округа предоставила «лодочку» для вывоза крупногабаритного мусора и привлекла рабочих.

Так как управляющей компании в доме нет, собственники сами занимаются управлением дома, содержанием помещений и общего имущества, отметили в мэрии.

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Чтобы дом признали аварийным, жильцы за свой счет должны организовать проведение независимой экспертизы состояния здания, его несущих конструкций. После этого администрация может принять решение о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.