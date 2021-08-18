Губернатор Кубани поручил снести ларьки в Анапе, чтобы вывести дождевую воду

Вениамин Кондратьев 18 августа поручил мэру Анапы Василию Швец снесли торговые павильоны на улице, где вода не уходит уже три дня

Напомним, в ночь на 13 августа в Краснодарском крае затопило несколько городов из-за черноморского мезоциклона . Так, в Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм. Из-за затоплений в городе-курорте закрыли участки федеральных и региональных дорог, ввели режим ЧС и эвакуировали более 450 человек, в том числе отдыхавших в лагерях детей.

Сейчас в городе-курорте продолжают ликвидировать последствия непогоды. 18 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел вместе с мэром Анапы Василием Швец затопленные улицы.

Наиболее пострадавшим от стихии в Анапе оказался Пионерский проспект. Для того, чтобы вывести воду, там вырыли канал длиной 600 метров и сделали три водотока через дюны.

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что на улице 1-ый проезд губернатор поручил снести ларьки, которые мешают выводить воду.

«Павильоны вдоль дороги к пляжу мешают уходить воде. Здесь она стоит третий день. Чтобы дать воде свободный выход к морю, необходимо убирать все постройки. Это важная задача», — сказал Кондратьев.