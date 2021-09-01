День школьника отметят в Сочи на курорте «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» пригласил сочинских школьников отпраздновать начало учебного года 5 сентября. Юным гостям курорта предложили со скидкой прокатиться на канатных дорогах, испытать себя в веревочном парке, пообщаться с животными на ферме и вкусно пообедать.

Чтобы воспользоваться спецпредложением, необходимо предъявить приглашение (их распространяют через школы Сочи), справку из школы и сочинскую прописку сопровождающего. Дети до 7 лет проходят на канатные дороги бесплатно.

5 сентября школьники смогут изучить новый маршрут «Путь к озерам» и подняться по канатным дорогам. Цена праздничного детского билета составит 100 рублей, билет для взрослого сопровождающего обойдется в 950 рублей.

Маршрут «Путь к озерам» начинается в Горной Олимпийской деревне (сюда можно подняться по «Олимпии») и проходит до Верхнего озера. Там открываются панорамные виды на Главный Кавказский хребет и вершины Аибги. Следуя по маршруту, можно посетить этнохутор «Шишин двор», где посетителям предложат бесплатную экскурсию по ферме и общение с животными.