День школьника отметят в Сочи на курорте «Роза Хутор»
5 сентября курорт «Роза Хутор» устроит праздник для сочинских школьников
Курорт «Роза Хутор» пригласил сочинских школьников отпраздновать начало учебного года 5 сентября. Юным гостям курорта предложили со скидкой прокатиться на канатных дорогах, испытать себя в веревочном парке, пообщаться с животными на ферме и вкусно пообедать.
Чтобы воспользоваться спецпредложением, необходимо предъявить приглашение (их распространяют через школы Сочи), справку из школы и сочинскую прописку сопровождающего. Дети до 7 лет проходят на канатные дороги бесплатно.
5 сентября школьники смогут изучить новый маршрут «Путь к озерам» и подняться по канатным дорогам. Цена праздничного детского билета составит 100 рублей, билет для взрослого сопровождающего обойдется в 950 рублей.
Маршрут «Путь к озерам» начинается в Горной Олимпийской деревне (сюда можно подняться по «Олимпии») и проходит до Верхнего озера. Там открываются панорамные виды на Главный Кавказский хребет и вершины Аибги. Следуя по маршруту, можно посетить этнохутор «Шишин двор», где посетителям предложат бесплатную экскурсию по ферме и общение с животными.
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Также желающие попадут в веревочный «Йети-парк» со скидкой 50%. А кафе «Берлога» в Горной Олимпийской деревне в честь дня школьника предложило детям комплексный обед по спеццене 390 рублей.
«На «Розе Хутор» есть все для разнообразного детского досуга. Школьники смогут покататься на родельбане и летнем тюбинге, проверить силы в веревочном городке «Йети-парк», познакомиться с удивительными собаками на Хаски-хуторе и козлятами на «Шишином дворе», увидеть череп доисторического медведя и другие артефакты в Музее археологии», — рассказали в пресс-службе курорта.