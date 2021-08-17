На курорте «Роза Хутор» появились занятия сапполо

Краснодарский край

Распечатать

Соревноваться в сапполо, кататься на сапах по высокогорному озеру и осваивать вейкбординг — курорт «Роза Хутор» предложил гостям необычные развлечения в горах

В августе на базе мультиспортивного комплекса «Роза Вейк Парк» открылась сапсерф-станция. Специально для нее на высоте 1000 метров над уровнем моря создали искусственное горное озеро. Теперь там можно научиться играть в сапполо — почти неизвестный в России вид спорта.

«Для сапполо нужны надувные доски-сапы, специальные весла с отверстием и мяч. На зеркало воды устанавливают надувное поле размером 20x25 метров. Две команды по три человека в каждой пытаются забить как можно больше голов в ворота соперника», — рассказал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.

На озере можно не только играть: курорт обеспечил условия для индивидуальных и групповых катаний на сапах. Перед выходом на воду посетители проходят обязательный инструктаж и получают спасательные жилеты. На берегу дежурят спасатели.

Читайте также:

На сапах катаются даже дети с шести лет, но только в сопровождении инструктора. Взрослые по желанию также могут воспользоваться помощью инструктора.

«В «Роза Вейк Парк» много других видов активного отдыха: вейкбординг, вейкфоил, фрисби, пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис», — добавил Александр Тургенев.

До горного озера на курорте «Роза Хутор» проложена пешая тропа и ходит трансфер от Олимпийской деревни. Забронировать время посещения можно на сайте.

Водные виды спорта Курорты и туризм Роза Хутор

Новости

Под Краснодаром обвалился потолок в многоквартирном доме, где 8 лет нет газа и воды. СК начал проверку
Из аэропорта Геленджика запустили автобусы в Анапу и Новороссийск
Владельца заправки под Краснодаром, на которой из-за взрыва погибли люди, будут судить. Он 6 лет торговал без лицензии газом у трассы
5-летнему Феде нужна операция на позвоночник, чтобы он мог дышать. Вы можете помочь ему
Режим ЧС в Анапе не будут снимать до полного восстановления инфраструктуры
В краевом оперштабе опровергли информацию о прорыве дамбы под Новороссийском

Лента новостей

«Сливки современной архитектуры»
Вчера, 11:58
«Сливки современной архитектуры»
Архитектор показал новый стадион Галицкого изнутри
Красно- и белодарский край
10 августа, 12:55
Красно- и белодарский край
Винные маршруты Кубани
Зачем ехать на отдых в Сириус?
13 августа, 11:13 Партнерский
Зачем ехать на отдых в Сириус?
Мы знаем ответ

Реклама на портале