На курорте «Роза Хутор» появились занятия сапполо
Соревноваться в сапполо, кататься на сапах по высокогорному озеру и осваивать вейкбординг — курорт «Роза Хутор» предложил гостям необычные развлечения в горах
В августе на базе мультиспортивного комплекса «Роза Вейк Парк» открылась сапсерф-станция. Специально для нее на высоте 1000 метров над уровнем моря создали искусственное горное озеро. Теперь там можно научиться играть в сапполо — почти неизвестный в России вид спорта.
«Для сапполо нужны надувные доски-сапы, специальные весла с отверстием и мяч. На зеркало воды устанавливают надувное поле размером 20x25 метров. Две команды по три человека в каждой пытаются забить как можно больше голов в ворота соперника», — рассказал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.
На озере можно не только играть: курорт обеспечил условия для индивидуальных и групповых катаний на сапах. Перед выходом на воду посетители проходят обязательный инструктаж и получают спасательные жилеты. На берегу дежурят спасатели.
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На сапах катаются даже дети с шести лет, но только в сопровождении инструктора. Взрослые по желанию также могут воспользоваться помощью инструктора.
«В «Роза Вейк Парк» много других видов активного отдыха: вейкбординг, вейкфоил, фрисби, пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис», — добавил Александр Тургенев.
До горного озера на курорте «Роза Хутор» проложена пешая тропа и ходит трансфер от Олимпийской деревни. Забронировать время посещения можно на сайте.