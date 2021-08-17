На курорте «Роза Хутор» появились занятия сапполо

Соревноваться в сапполо, кататься на сапах по высокогорному озеру и осваивать вейкбординг — курорт «Роза Хутор» предложил гостям необычные развлечения в горах

В августе на базе мультиспортивного комплекса «Роза Вейк Парк» открылась сапсерф-станция. Специально для нее на высоте 1000 метров над уровнем моря создали искусственное горное озеро. Теперь там можно научиться играть в сапполо — почти неизвестный в России вид спорта.

«Для сапполо нужны надувные доски-сапы, специальные весла с отверстием и мяч. На зеркало воды устанавливают надувное поле размером 20x25 метров. Две команды по три человека в каждой пытаются забить как можно больше голов в ворота соперника», — рассказал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.

На озере можно не только играть: курорт обеспечил условия для индивидуальных и групповых катаний на сапах. Перед выходом на воду посетители проходят обязательный инструктаж и получают спасательные жилеты. На берегу дежурят спасатели.