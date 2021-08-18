Музей археологии «Роза Хутор» бесплатно расскажет об истории курорта

Музей археологии «Роза Хутор» запустил бесплатные экскурсии по курорту

Новые экскурсии проводят каждый день в 9:30 и 18:30. Квалифицированные гиды за 45 минут расскажут об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры курорта «Роза Хутор». Чтобы попасть на экскурсию, достаточно подойти к главному входу Музея археологии на площади Роза, 1 в указанное время.

Музей археологии на курорте открыли в октябре 2018 года. За это время он стал важной достопримечательностью региона: его посетило 108 тыс. человек. Коллекция музея включает находки археологических экспедиций 2010–2014 годов на месте строительства олимпийских объектов. Экспонаты иллюстрируют историю края от образования Кавказских гор до Нового времени. Это реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и др. Также в музее можно увидеть череп большого кавказского пещерного медведя (возраст около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн лет). Их обнаружили в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе (район Большого Сочи) и Белой (район Белореченска). В пресс-службе курорта посоветовали обратить внимание на интерактивные комплексы музея: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», «Приключения барона Торнау».