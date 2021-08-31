В Краснодаре улицу Ким хотели открыть в августе, но решили закрыть еще на полтора месяца

Краснодарский край

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Улица Ким в Краснодаре будет закрыта для автомобилистов до середины октября

Напомним, улицу Ким на участке от Полины Осипенко до Таманской закрыли 15 июня из-за ремонта теплосети.

Подрядчик АО «Краснодартеплосеть», который проводит там работы, обещал закончить все до 25 августа.

В пресс-службе мэрии Краснодара 31 августа сообщили, что участок дороги будет закрыт до середины октября. Это связано с продолжением работ по замене участка главной городской тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города».

В пресс-службе отметили, что водители могут объехать участок по параллельным улицам.

Напомним, до 6 сентября в Краснодаре каждые выходные будут закрывать правую полосу на улице Гаврилова. А с конца августа в городе поочередно закрывают движение на четырех мостах в ночное время.

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