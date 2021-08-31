В Краснодаре улицу Ким хотели открыть в августе, но решили закрыть еще на полтора месяца

Улица Ким в Краснодаре будет закрыта для автомобилистов до середины октября

Подрядчик АО «Краснодартеплосеть», который проводит там работы, обещал закончить все до 25 августа.

Напомним, улицу Ким на участке от Полины Осипенко до Таманской закрыли 15 июня из-за ремонта теплосети.

В пресс-службе мэрии Краснодара 31 августа сообщили, что участок дороги будет закрыт до середины октября. Это связано с продолжением работ по замене участка главной городской тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города».

В пресс-службе отметили, что водители могут объехать участок по параллельным улицам.