В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка

В Сочи 23 августа мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и попытался скрыться с места происшествия

О случившемся рассказали в телеграм-канале «Типичный Краснодар». Происшествие случилось 23 августа в Сочи на улице Конституции рядом с домом 16 Г.

По словам автора, мужчина сбил ребенка и попытался скрыться, но его догнал отец малыша. Глава семейства пробежал за ним два квартала. Задержать обидчика помогли очевидцы.

«У ребенка диагностировали перелом чешуйчатой и орбитальных костей», — написали в телеграме.

В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что установили личность водителя электросамоката. Им оказался 44-летний местный житель. По факту случившегося полиция проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.