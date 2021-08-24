В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка

Краснодарский край

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В Сочи 23 августа мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и попытался скрыться с места происшествия

О случившемся рассказали в телеграм-канале «Типичный Краснодар». Происшествие случилось 23 августа в Сочи на улице Конституции рядом с домом 16 Г.

По словам автора, мужчина сбил ребенка и попытался скрыться, но его догнал отец малыша. Глава семейства пробежал за ним два квартала. Задержать обидчика помогли очевидцы.

«У ребенка диагностировали перелом чешуйчатой и орбитальных костей», — написали в телеграме.

В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что установили личность водителя электросамоката. Им оказался 44-летний местный житель. По факту случившегося полиция проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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