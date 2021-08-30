Напомним, о создании туристической зоны на склоне горы Нагиеж (Мэздах) власти Адыги говорят с 2015 года. Так, в 2018-м удалось восстановить разрушенную лестницу Мэздах, которая ведет к смотровой площадке.

Затем на территории горы запустили пешеходный экскурсионный проект «Долина Мые». А в 2020 году в генплан Майкопа внесли 435 гектаров для создания новой туристической зоны.

30 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что работа над проектом благоустройства территории Мэздах еще продолжается. Проектировщик должен создать такой парк, где человек будет чувствовать себя комфортно и в гармонии с природой.

«Концепция проекта представляет собой несколько объектов рекреации и активного отдыха. В лесопарковой зоне планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки. Будут отведены места для пикника, установлены беседки. При выборе покрытия дорожек или отделки фасадов объектов отдано предпочтение натуральным, экологичным материалам», ­— отметил глава республики.

По словам Кумпилова, Мэздах станет не только новым туристским объектом. Это будет объединенная зона для оздоровления, семейного, активного и пляжного отдыха. Как уточнили в пресс-службе главы Адыги, проект дорабатываться с учётом мнений и пожеланий жителей.