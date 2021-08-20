«Ростелеком» в седьмой раз стал цифровым партнером конкурса «Новая волна» в Сочи

Cпециалисты провели связь на 12 локаций Олимпийского парка, где проходит событие, в том числе в концертный зал New Wave Hall, аккредитационный центр, технические зоны, гримерки, зрительный зал и другие места.

«Ростелеком» выступает цифровым партнером «Новой волны» с 2015 года. В этом году провайдер снова обеспечил интернетом гостей и организаторов международного конкурса молодых исполнителей, который стартовал в Сочи 19 августа.

«Социальная политика “Ростелекома” охватывает широкий спектр культурных, социальных и спортивных инициатив, которые мы поддерживаем на постоянной основе. Нашу компанию и фестиваль “Новая волна” связывают давние партнерские отношения еще с того момента, когда организаторы перенесли проведение конкурса в Сочи. Мы рады, что вносим свой вклад в проведение такого яркого и масштабного события», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В этом году технические эксперты развернули цифровую инфраструктуру протяженностью более 4 км, установили шесть телекоммуникационных шкафов и подключили 36 точек доступа Wi-Fi. Также организаторам «Новой волны» предоставили ноутбуки и технику для работы.

«Наш конкурс с каждым годом охватывает и вовлекает все большее количество участников и зрителей. И немалую роль в этом играют цифровые технологии и интернет. Зрители могут в онлайне делиться впечатлениями и видео происходящего на сцене, тем самым умножая количество людей, которым интересен наш проект. Поэтому наше партнерство с “Ростелекомом” с каждым годом крепнет», — сообщил Александр Румянцев, генеральный директор конкурса «Новая волна».

Компания также на постоянной основе поддерживает крупнейшие российские и международные мероприятия в Сочи. Среди них — Российский инвестиционный форум, конкурс «Лидеры России», Форум инновационных финансовых технологий Finopolis и другие события.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 3000.