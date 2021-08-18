Кубанцы спасли рыб, которых непогодой смыло в море

Краснодарский край

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Во время наводнения на Кубани некоторые рыбы «сбежали» из мест своего обитания. Кто-то их спасал, а кто-то — устраивал рыбалку

Юга.ру писали, что по Кубани прошел черноморский циклон. В результате сильных осадков затопило многие муниципалитеты. К 14 августа режим ЧС ввели в 14 районах края, спасатели эвакуировали более 1,5 тыс. человек.

Непогода доставила проблемы не только людям, но и фауне Кубани. В Новороссийске из-за сильных осадков и шторма пресноводных карпов из Суджукской лагуны смыло в Черное море. В морской воде рыбы не могут жить и умирают, поэтому новороссийцам пришлось взять дело в свои руки.

О спасении карпов 17 августа рассказала в своем инстаграме местная жительница Елена. Она сообщила, что горожане вылавливали рыб из моря, собирали в пакеты и отпускали в естественную среду обитания.

«Очень приятно, что нашлось много неравнодушных людей, которые вылавливали рыбу и отпускали в лиман. Конечно, большое количество рыбы погибло, но мы надеемся, что спасательная операция помогла выжить хоть какой-то части рыб», — прокомментировала Елена.

В Анапе переполнился пруд «Красная горка», и вода наполнила поле. 14 августа местные жители пришли на место, чтобы «порыбачить» выброшенной в поле рыбой.

Владелица «Красной горки» Галина Шишкина сообщила изданию «Коммерсантъ-Кубань», что в поле попало около 15 тонн карпа, 10 тонн толстолобика и немного сомов. Ущерб пока оценить сложно.

Также в Анапе во время наводнения золотые рыбки сбежали из аквариума. 15 августа пользовательница TikTok под псевдонимом allalove06 опубликовала видео, на котором видно, что по затопленной дорожке плавают рыбки. Автор видеоролика позже сообщила, что с рыбами все хорошо и их забрали хозяева.

@allalove06

#Анапа #карп #карп_кои #последствия_стихии #рыбалка #фея2 #анапа_фея_2

♬ оригинальный звук - user1685059367071
Анапа Наводнения Новороссийск Рыболовство

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