Кубанцы спасли рыб, которых непогодой смыло в море

Во время наводнения на Кубани некоторые рыбы «сбежали» из мест своего обитания. Кто-то их спасал, а кто-то — устраивал рыбалку

Юга.ру писали, что по Кубани прошел черноморский циклон. В результате сильных осадков затопило многие муниципалитеты. К 14 августа режим ЧС ввели в 14 районах края, спасатели эвакуировали более 1,5 тыс. человек.

Непогода доставила проблемы не только людям, но и фауне Кубани. В Новороссийске из-за сильных осадков и шторма пресноводных карпов из Суджукской лагуны смыло в Черное море. В морской воде рыбы не могут жить и умирают, поэтому новороссийцам пришлось взять дело в свои руки.

О спасении карпов 17 августа рассказала в своем инстаграме местная жительница Елена. Она сообщила, что горожане вылавливали рыб из моря, собирали в пакеты и отпускали в естественную среду обитания.