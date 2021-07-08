На курорте «Роза Хутор» установили кормушки для диких животных

Сотрудники экослужбы курорта «Роза Хутор» и Сочинского нацпарка установили дополнительные солонцы и подкормочные станции для диких животных

«Благодаря фотоловушкам мы наблюдали за популяцией копытных на нашей территории, установили их пути миграции, численный состав. Так определили места, где не хватает подкормочных станций, и сейчас их установили. Летом, конечно, животным гораздо легче прокормиться, но копытные нуждаются еще и в соли, которая улучшает их пищеварение и метаболизм. Соль нужна для смены и роста рогов у оленей, для лактации, и это природный антисептик», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Сотрудники курорта постоянно помогают животным: например, зимой и весной в специальные кормушки для копытных насыпали кукурузу, ячмень и соль. Летом поддержка диким обитателям тоже нужна.

Теперь на территории курорта установлены четыре подкормочных станции на высоте 500–1100 метров над уровнем моря, после таяния снегов собираются установить еще четыре кормушки на высоте 2000 метров. Здесь обитают олени, кабаны, серны, косули. Сотрудники Сочинского национального парка помогли определить подходящие места, изучив природные комплексы хребта Аибга.

«Мы заметили, что животные всё чаще встречаются нашим гостям, поэтому усилили информирование отдыхающих. Мы разъясняем правила поведения на горных маршрутах, просим отдыхающих не отклоняться от проложенных троп, не оставлять мусор, привлекающий животных», — объяснил Рыльцев.

Изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения населения входят в Программу устойчивого развития курорта «Роза Хутор».