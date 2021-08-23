В Белореченске прошел экопраздник к 20-летию компании «ЕвроХим»

К организации мероприятия, посвященного защите окружающей среды, подключились добровольцы «Экологического содружества». Главная задача квеста — привить школьникам и их родителям основы экологической культуры.

К 20-летию «ЕвроХима» волонтеры и молодые специалисты компании провели квест «Знатоки природы» для детей из летнего лагеря белореченской школы № 5. Праздник состоялся 19 августа в городском парке.

Участники с помощью волонтеров выполняли задания на семи станциях: экозарядка, рисунок на асфальте, рисунок на бумаге, загадки, пословицы, студия по аквагриму, игровая площадка раздельного сбора отходов «Спаси мусор».

«Мы не в первый раз проводим подобные мероприятия, но сейчас все мастштабнее, интереснее и познавательнее», — поделилась председатель «Экологического содружества» Лариса Никифорова.

Всех участников наградили памятными призами от «ЕвроХим-БМУ», а школа № 5 получила 25 саженцев туи смарагд. Еще пять саженцев досталось добровольцам «Экологического содружества», которые руководили станциями. В ближайшее время они высадят деревья на территории школы.