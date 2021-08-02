«ЕвроХим-БМУ» обновит центральную площадь Белореченска

Партнерский Краснодарский край

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«ЕвроХим-БМУ» участвует во всероссийском конкурсе благоустройства с проектом площади им. 50-летия Советской власти в Белореченске

«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» участвует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Предприятие надеется обновить площадь им. 50-летия Советской власти. 

Авторы проекта уверены, что площадь станет визитной карточкой города для приезжих и центром отдыха, культуры, торговли — для жителей Белореченска.

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На площади появится больше зеленых насаждений. Охладиться в жару поможет интерактивный туманный фонтан и навесы. В центре установят амфитеатр и создадут отдельное пространство для концертов учеников музыкальной школы. Скейтеры получат площадку для катания и трюков. А детская площадка с батутами и качелями-гнездами понравится даже взрослым.

Ярмарочные места при обновлении сохранят, парковки — систематизируют.

Результаты конкурса проектов объявят в начале сентября.

Белореченский район Благоустройство Город ЕвроХим

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