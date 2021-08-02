«ЕвроХим-БМУ» обновит центральную площадь Белореченска

«ЕвроХим-БМУ» участвует во всероссийском конкурсе благоустройства с проектом площади им. 50-летия Советской власти в Белореченске

Авторы проекта уверены, что площадь станет визитной карточкой города для приезжих и центром отдыха, культуры, торговли — для жителей Белореченска.

«ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» участвует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Предприятие надеется обновить площадь им. 50-летия Советской власти.

На площади появится больше зеленых насаждений. Охладиться в жару поможет интерактивный туманный фонтан и навесы. В центре установят амфитеатр и создадут отдельное пространство для концертов учеников музыкальной школы. Скейтеры получат площадку для катания и трюков. А детская площадка с батутами и качелями-гнездами понравится даже взрослым.