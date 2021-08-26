Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 26 августа

Хоррор «Кэндимен» (18+) рассказывает об одноименном маньяке из Чикаго, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

Действие приключенческого фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре» (18+) начинается в замке короле в канун Рождества. На торжество является загадочный рыцарь и предлагает принять его вызов. Но есть одно условие: год спустя это человек должен принять ответный удар. Ему отвечает племянник и единственный наследник короля сэр Гавейн.

Бразильский криминальный триллер «Принцесса якудза» (18+) — о японской 21-летнее сироте Акэми. Девушка узнает, что она наследница половины империи знаменитого преступного синдиката. Вторая половина жаждет ее смерти, и посланники якудза начинают преследовать Акэми.

Действие французской фантастической драмы «Последний день Земли» (16+) происходит в будущем. Навстречу планете летит Красная луна, столкновение с которой грозит гибелью всему живому. Спасти Землю и ее население может только астронавт Пол В. Р., который накануне вылета таинственным образом исчезает.

Американский приключенческий фильм «Сокровище Пиратской бухты» (12+) рассказывает о пиратах, которые в поисках клада случайно оказываются в современном мире. Здесь их ждут конкуренты — подростки, которые тоже хотят заполучить его. Только вот у них есть преимущество — новейшие гаджеты.

Мультфильм «Щенячий патруль в кино» (6+), созданный по мотивам известного детского сериала. Бесстрашным щенкам предстоит бросить вызов злодею Хамдингеру, который становится мэром города Приключений.

Как писали Юга.ру, с 26 августа в кинотеатрах также будут показывать аниме Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» 1986 года, комедийную мелодраму Види Аллена «Римские приключения» 2012 года и боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» 1981 года.