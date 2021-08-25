В Краснодаре в кино покажут мелодраму Вуди Аллена «Римские приключения»

События ленты 2012 года, в которой традиционно режиссер исполнил одну из главных ролей, происходят в Риме и состоят из переплетения четырех сюжетных линий. Известный архитектор Джон знакомится с начинающим специалистом Джеком. Последний влюбляется в Монику, а первый помогает ему завоевать сердце девушки.

В это же время ушедший на покой постановщик опер Джерри отправляется с супругой с Вечный город, чтобы познакомиться с женихом своей дочери Хейли. Там он встречает Джанкарло, отца будущего зятя, который работает в похоронном бюро. Однажды услышав, как тот поет в душе, Джерри решает помочь мужчине выступить на сцене La Scaka и возобновить собственную карьеру.

В другой части города ничем не примечательный человек Леопольдо Пизанелло просыпается утром знаменитостью. Папарацци фиксируют каждый его шаг, и герой постепенно привыкает к славе. Однако постепенно понимает, что за нее придется заплатить.

В Рим из провинции приезжает Антонио в надежде произвести впечатление на родственников благодаря своей жене Милли. Волею случая пара оказывается разлученной на день, в результате чего герой выдает за свою супругу незнакомку.

Билеты на фильм Вуди Аллена «Римские приключения» уже в продаже.