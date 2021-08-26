В Краснодаре в кино покажут боевик «Побег из Нью-Йорка» 1981 года

Культовый фильм Джон Карпентер с Куртом Расселом в главной роли отмечает этим летом 40-летие со дня выхода. Действие фильма происходит в 1997 году, когда США захлестнула волна преступности, в стране царят жестокие банды, насилие и законы каменных джунглей. В связи с этим остров Манхэттэн превратили в тюрьму строгого режима. На ее территорию попал президент, которого заключенные взяли в плен. Змей Плискин получает задание в течение 24 часов спасти его. Операция осложняется тем, что герою вводят две микрокапсулы, которые взорвутся через сутки и убьют носителя.

В кинотеатрах будет демонстрироваться 4К-реставрация, созданная в 2018 году и одобренная режиссером Джоном Карпентером и оператором Дином Канди. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже.