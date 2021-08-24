В Краснодаре в кино покажут аниме Миядзаки «Небесный замок Лапута»

Краснодарский край

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На экраны кинотеатра в Краснодаре 26 августа выходит отреставрированная версия аниме Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута»

Прокат организует кинокомпания «Пионер», которая уже выпускала несколько культовых аниме студии Ghibli — «Унесенные призраками», «Навсикая из Долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе».

На мальчика Пазу, живущего в шахтерском городке, в буквальном смысле сваливается с неба девочка Сита. У нее есть Летающий камень — семейная реликвия, которая перешла к ней по наследству. Сита хочет отыскать замок Лапута, хранящий сокровища. Вместе дети отправляются в полное опасностей путешествие.

Опрос, проведенный министерством культуры Японии в 2007 году, показал, что «Небесный замок Лапута» занимает третье место среди аниме всех времен. Билеты на картину Хаяо Миядзаки уже в продаже.

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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В Краснодаре в кино покажут аниме Миядзаки «Небесный замок Лапута»
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