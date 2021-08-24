Малый и средний бизнес в России поддержали льготными кредитами
Российский бизнес получил льготные кредиты на сумму 33 млрд рублей в первой половине 2021 года
Программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) реализует Корпорация МСП совместно с Банком России. В первом полугодии 2021 года российский бизнес получил льготные кредиты на общую сумму 33 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В Корпорации МСП ожидают, что во второй половине 2021 года объем льготных кредитов и число их получателей возрастут.
Сейчас такие кредиты выдают 60 российских банков. Ставка в рамках льготной программы составляет не более 8,5% годовых, а средняя сумма займа — 30 млн рублей. Деньги можно направить на запуск новых проектов, модернизацию производства, выход на новые рынки и т. д.
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Часто малый и средний бизнес не могут позволить себе взять кредит без господдержки. Меры правительства и Банка России с 2019 года расширили кредитование МСП. Так, с июня 2020 по июнь 2021 года портфель кредитов МСП вырос на 27,2% и составил 6,4 трлн рублей.
Бизнесу доступна гарантийная поддержка Корпорации МСП. За первые шесть месяцев 2021 года организация выдала гарантии и поручительства на 61,6 млрд рублей, из них 82% пришлось на малый и микробизнес. Предприниматели получили 98 млрд рублей (на 83% больше, чем в первом полугодии 2020 года). Таких показателей не было с 2015 года.
Также для поддержки малого предпринимательства банки создали новый проект — финтендер банковская гарантия. Он страхует бизнес от неисполнения обязательств заказчиком. В свою очередь банк, выдавший гарантию, берет на себя некоторые обязательства по обеспечению госконтракта.