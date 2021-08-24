Малый и средний бизнес в России поддержали льготными кредитами

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Российский бизнес получил льготные кредиты на сумму 33 млрд рублей в первой половине 2021 года

Программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) реализует Корпорация МСП совместно с Банком России. В первом полугодии 2021 года российский бизнес получил льготные кредиты на общую сумму 33 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Корпорации МСП ожидают, что во второй половине 2021 года объем льготных кредитов и число их получателей возрастут.

Сейчас такие кредиты выдают 60 российских банков. Ставка в рамках льготной программы составляет не более 8,5% годовых, а средняя сумма займа — 30 млн рублей. Деньги можно направить на запуск новых проектов, модернизацию производства, выход на новые рынки и т. д.

Читайте также:

Часто малый и средний бизнес не могут позволить себе взять кредит без господдержки. Меры правительства и Банка России с 2019 года расширили кредитование МСП. Так, с июня 2020 по июнь 2021 года портфель кредитов МСП вырос на 27,2% и составил 6,4 трлн рублей.

Бизнесу доступна гарантийная поддержка Корпорации МСП. За первые шесть месяцев 2021 года организация выдала гарантии и поручительства на 61,6 млрд рублей, из них 82% пришлось на малый и микробизнес. Предприниматели получили 98 млрд рублей (на 83% больше, чем в первом полугодии 2020 года). Таких показателей не было с 2015 года.

Также для поддержки малого предпринимательства банки создали новый проект — финтендер банковская гарантия. Он страхует бизнес от неисполнения обязательств заказчиком. В свою очередь банк, выдавший гарантию, берет на себя некоторые обязательства по обеспечению госконтракта.

Банки Кредитование Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

Новости

В Краснодаре до конца года построят более 15 км сетей уличного освещения
Поездки на «Яндекс.Такси» в Краснодаре станут дороже
В Краснодаре из люка на проезжей части бил пенный гейзер
В Краснодаре в кино покажут аниме Миядзаки «Небесный замок Лапута»
На Кубани треть работников столкнулась с угрозой увольнения из-за отказа вакцинироваться
Блогер Даня Милохин прыгнул с 207-метрового моста в Сочи

Лента новостей

В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка
Сегодня, 10:42
В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Сегодня, 14:37 Партнерский
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Кратко об экзотическом соусе
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Вчера, 16:08
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Бразильцы наизнанку: колонка футбольного критика Артура Каратая

Реклама на портале