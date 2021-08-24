Малый и средний бизнес в России поддержали льготными кредитами

Программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) реализует Корпорация МСП совместно с Банком России. В первом полугодии 2021 года российский бизнес получил льготные кредиты на общую сумму 33 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Корпорации МСП ожидают, что во второй половине 2021 года объем льготных кредитов и число их получателей возрастут.

Сейчас такие кредиты выдают 60 российских банков. Ставка в рамках льготной программы составляет не более 8,5% годовых, а средняя сумма займа — 30 млн рублей. Деньги можно направить на запуск новых проектов, модернизацию производства, выход на новые рынки и т. д.