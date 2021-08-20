В сентябре на юге России впервые запустят обучающую программу «Женщина-лидер»
Обучение для женщин Южного федерального округа начнется в сентябре на базе ДГТУ
Первыми слушательницами региональной программы станут 150 человек из восьми регионов ЮФО. Учеба начнется 2 сентября в Ростове-на-Дону на базе ДГТУ. Занятия будут продолжаться четыре месяца онлайн и офлайн.
«Женщина-лидер» в ЮФО — часть федеральной программы с тем же названием, в регионы ее вывели впервые. Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.
Цель обучения — развить в женщинах лидерские компетенции и помочь участницам в создании и реализации социально значимых проектов.
На федеральном уровне программа стартовала осенью 2020 года. За это время 284 слушательницы разработали и запустили 51 соцпроект. Некоторые из них представят на Евразийском женском форуме в октябре.
Как рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, обучение состоит из четырех модулей:
- трек персонального лидерства — участницы, выявят свои сильные стороны, научатся ставить цели и брать ответственность за результат;
- социальное проектирование — слушательницы начнут разрабатывать проекты, нацеленные на улучшение жизни в регионах;
- командное лидерство — преподаватели расскажут, на какие ресурсы стоит опираться для успешной реализации социального проекта;
- сообщество — спикеры научат создавать сообщество вокруг проекта и увлекать своими идеями единомышленников.
Это 12 недель работы в группах из 5-7 человек под руководством сертифицированных коучей на вебинарах, экспертных и мастермайнд-сессиях, практических занятиях.
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К наставничеству привлекли специалистов в сфере развития личности и социального проектирования. Эксперты, спикеры и кураторы из ЮФО помогут адаптировать программу к задачам регионов. Вот несколько будущих наставников:
- предприниматель, инвестор, автор бестселлера «Просто космос» Екатерина Ленгольд;
- управляющий директор консалтинговой компании Everyco, бизнес-тренер ТОП-команд, эксперт по вопросам стратегического менеджмента, лидерства, повышения эффективности команд, внедрения изменений и формирования культуры достижения результатов Владимир Соловьев;
- основатель международного университета Global Coaching, президент Национальной федерации профессиональных коучей и менторов Александра Прицкер;
- основатель «Лаборатории упаковки смыслов», эксперт по повышению личной эффективности и развитию личности, построению карьеры и профессиональному росту Кристина Белавич.
Проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Инесса Ефременко сообщила, что после завершения программы кураторы получат удостоверения о повышении квалификации от ДГТУ и Мастерской управления «Сенеж».