В сентябре на юге России впервые запустят обучающую программу «Женщина-лидер»

Партнерский Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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Обучение для женщин Южного федерального округа начнется в сентябре на базе ДГТУ

Первыми слушательницами региональной программы станут 150 человек из восьми регионов ЮФО. Учеба начнется 2 сентября в Ростове-на-Дону на базе ДГТУ. Занятия будут продолжаться четыре месяца онлайн и офлайн.

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«Женщина-лидер» в ЮФО — часть федеральной программы с тем же названием, в регионы ее вывели впервые. Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. 

Цель обучения — развить в женщинах лидерские компетенции и помочь участницам в создании и реализации социально значимых проектов. 

На федеральном уровне программа стартовала осенью 2020 года. За это время 284 слушательницы разработали и запустили 51 соцпроект. Некоторые из них представят на Евразийском женском форуме в октябре. 

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Как рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, обучение состоит из четырех модулей:

  • трек персонального лидерства — участницы, выявят свои сильные стороны, научатся ставить цели и брать ответственность за результат;
  • социальное проектирование — слушательницы начнут разрабатывать проекты, нацеленные на улучшение жизни в регионах;
  • командное лидерство — преподаватели расскажут, на какие ресурсы стоит опираться для успешной реализации социального проекта;
  • сообщество — спикеры научат создавать сообщество вокруг проекта и увлекать своими идеями единомышленников.

Это 12 недель работы в группах из 5-7 человек под руководством сертифицированных коучей на вебинарах, экспертных и мастермайнд-сессиях, практических занятиях. 

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К наставничеству привлекли специалистов в сфере развития личности и социального проектирования. Эксперты, спикеры и кураторы из ЮФО помогут адаптировать программу к задачам регионов. Вот несколько будущих наставников:

  • предприниматель, инвестор, автор бестселлера «Просто космос» Екатерина Ленгольд;
  • управляющий директор консалтинговой компании Everyco, бизнес-тренер ТОП-команд, эксперт по вопросам стратегического менеджмента, лидерства, повышения эффективности команд, внедрения изменений и формирования культуры достижения результатов Владимир Соловьев;
  • основатель международного университета Global Coaching, президент Национальной федерации профессиональных коучей и менторов Александра Прицкер;
  • основатель «Лаборатории упаковки смыслов», эксперт по повышению личной эффективности и развитию личности, построению карьеры и профессиональному росту Кристина Белавич.

Проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Инесса Ефременко сообщила, что после завершения программы кураторы получат удостоверения о повышении квалификации от ДГТУ и Мастерской управления «Сенеж».

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