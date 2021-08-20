В сентябре на юге России впервые запустят обучающую программу «Женщина-лидер»

Обучение для женщин Южного федерального округа начнется в сентябре на базе ДГТУ

Первыми слушательницами региональной программы станут 150 человек из восьми регионов ЮФО. Учеба начнется 2 сентября в Ростове-на-Дону на базе ДГТУ. Занятия будут продолжаться четыре месяца онлайн и офлайн.

«Женщина-лидер» в ЮФО — часть федеральной программы с тем же названием, в регионы ее вывели впервые. Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Цель обучения — развить в женщинах лидерские компетенции и помочь участницам в создании и реализации социально значимых проектов.

На федеральном уровне программа стартовала осенью 2020 года. За это время 284 слушательницы разработали и запустили 51 соцпроект. Некоторые из них представят на Евразийском женском форуме в октябре.