На Кубани треть работников столкнулась с угрозой увольнения из-за отказа вакцинироваться

Платформа hh.ru 24 августа опубликовала результаты опроса, согласно которым треть сотрудников организаций Кубани столкнулись с проблемами на работе из-за вакцинации

Напомним, 21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об обязательной вакцинации в регионе. Затем руководители организаций стали вводить санкции в отношении сотрудников, отказывающихся вакцинироваться. Так, мэр Краснодара Евгений Первышов пригрозил лишать премий и надбавок непривитых сотрудников администрации и подведомственных учреждений, если они заболеют коронавирусом. Такие же меры принимали и некоторые частные компании. Так, один из сотрудников «Газпром нефть» Краснодара рассказал порталу Юга.ру, что руководство обещает лишить премий и надбавок непривитых сотрудников. А работникам одного из краевых СМИ пригрозили увольнением за отказ от вакцинации.

Опрос, проведенный разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с крупнейшей в России платформой для поиска работы и персонала hh.ru показал, что 98% работников Кубани сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. 36% опрошенных ответили, что работодатели заставили их вакцинироваться, столько же людей сказали, что их не заставляли, но убеждали поставить прививку. Вакцинация на добровольной основе проводилась у 34% сотрудников.