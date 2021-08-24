На Кубани треть работников столкнулась с угрозой увольнения из-за отказа вакцинироваться
Платформа hh.ru 24 августа опубликовала результаты опроса, согласно которым треть сотрудников организаций Кубани столкнулись с проблемами на работе из-за вакцинации
Напомним, 21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об обязательной вакцинации в регионе. Затем руководители организаций стали вводить санкции в отношении сотрудников, отказывающихся вакцинироваться. Так, мэр Краснодара Евгений Первышов пригрозил лишать премий и надбавок непривитых сотрудников администрации и подведомственных учреждений, если они заболеют коронавирусом.
Такие же меры принимали и некоторые частные компании. Так, один из сотрудников «Газпром нефть» Краснодара рассказал порталу Юга.ру, что руководство обещает лишить премий и надбавок непривитых сотрудников. А работникам одного из краевых СМИ пригрозили увольнением за отказ от вакцинации.
Опрос, проведенный разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с крупнейшей в России платформой для поиска работы и персонала hh.ru показал, что 98% работников Кубани сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.
36% опрошенных ответили, что работодатели заставили их вакцинироваться, столько же людей сказали, что их не заставляли, но убеждали поставить прививку. Вакцинация на добровольной основе проводилась у 34% сотрудников.
Кроме того, 39% рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а7% пообещали снизить зарплату.
Также результаты опроса показали, что 9% пообещали привилегии на работе после вакцинации: у 2% это дополнительные выходные, а у оставшихся 7% — бонусы к зарплате.
Отмечается, что каждый десятый житель Кубани считает, что вакцинация — личное дело каждого, а против вакцинации выступили 27% опрошенных.
63% участников опроса, не поддерживающих вакцинацию причиной отказа от прививки назвали корыстные цели государства, еще 54% боятся навредить здоровью, 33% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 32% не доверяют отечественным препаратам, а 12% ждут появления в России зарубежной вакцины.
Среди руководителей, принимавших участие в опросе, 68% не согласны, что сотрудников, которые отказываются прививаться, нужно отстранять от работы. 3% отмечают, что у компании нет выхода и сотрудника придется отстранить, 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.