Сотрудники «ЕвроХим-БМУ» проверили знания на квизе в честь юбилея «ЕвроХима»

Накануне 20-летия компании «ЕвроХим» в Краснодаре провели интеллектуальный батл для сотрудников «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения»

9 августа сборные команды специалистов, работников цехов и заводоуправления «ЕвроХим-БМУ» участвовали в квизе от краснодарского клуба «Игры разума».

Игроки соревновались в эрудиции, проверяли знание истории предприятия и основ химии. Всю игру обе команды почти не отставали друг от друга. Но в решающем раунде все же удалось определить победителя.

«Игра получилась захватывающей! Члены команд продемонстрировали как высокий уровень знаний, так и настоящий командный дух», — отметил основатель клуба «Игры разума» Владимир Полищук.