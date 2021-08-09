Сотрудники «ЕвроХим-БМУ» проверили знания на квизе в честь юбилея «ЕвроХима»

Партнерский Краснодарский край

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Накануне 20-летия компании «ЕвроХим» в Краснодаре провели интеллектуальный батл для сотрудников «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения»

9 августа сборные команды специалистов, работников цехов и заводоуправления «ЕвроХим-БМУ» участвовали в квизе от краснодарского клуба «Игры разума».

Мероприятие посвятили 20-летию компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим».

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Игроки соревновались в эрудиции, проверяли знание истории предприятия и основ химии. Всю игру обе команды почти не отставали друг от друга. Но в решающем раунде все же удалось определить победителя.

«Игра получилась захватывающей! Члены команд продемонстрировали как высокий уровень знаний, так и настоящий командный дух», — отметил основатель клуба «Игры разума» Владимир Полищук.

Белореченский район ЕвроХим Конкурсы

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