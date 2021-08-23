В Геленджике стартовала международная конференция хирургов-травматологов

23 августа в Геленджике открыли международную конференцию для хирургов-травматологов. Около сотни врачей со всей России и из стран ближнего зарубежья обсудят развитие хирургии кисти как отдельной медицинской специализации.

Мероприятие проходит в клинике пластической хирургии «Ланцетъ». Как отметили в пресс-службе администрации Геленджика, место выбрали неслучайно: сейчас сочетание практических и эстетических операций позволяет почти на 100% восстановить травмированные кисти. А сам город-курорт Геленджик давно является локацией для крупных форумов и конференций в любое время года.