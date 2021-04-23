Отделение онкоурологии стамбульской клиники «Анадолу» возглавил доцент университета Мармара Илькер Тинай — один из самых молодых лидеров мнений в турецкой онкоурологии. Портал Юга.ру поговорил с ним о скорости развития медицинских технологий и о том, что можно сделать для мужского здоровья уже сегодня.

Илькер Тинай закончил Стамбульский медицинский университет, во время учебы стажировался в университетских госпиталях Осло (Норвегия) и Кливленда (США). Продолжил образование в Германии, в университете Гейдельберга, а затем завершил обучение и работал в Медицинской школе Гарварда. К возрасту 43 лет он стал исполнительным членом правления Ассоциации онкоурологов Турции и обладателем нескольких национальных и международных наград в онкоурологии.

Когда вы окончили университет, вы продолжили образование (ординатуру) в Германии и Америке. Что вам дала учеба в этих странах?

— Я учился в немецкой школе, поэтому у меня была связь с Германией. К тому же обучение в области онкоурологии в Германии — одно из лучших в мире, особенно при онкологии простаты, мочевого пузыря и мошонки. А еще я мог говорить на немецком почти как на родном.

Америка же действительно одна из передовых стран в мире в плане технологических моментов. И я рад, что дважды смог побывать там.

В чем заключалась ваша работа в Гарварде?

— Я был помощником доцента в Стамбульском университете, когда поехал на стажировку в Штаты. Поездка помогла сделать шаг в моей карьере, я занимался молекулярным изучением онкологии простаты и роботической хирургией. Медицинская школа Гарварда стала лучшим местом для изучения этих тем.

Была ли у вас возможность остаться в США?

— Да, у меня было предложение по работе, но по семейным обстоятельствам мы решили вернуться. Я ездил на стажировку со своей женой, которая тоже работает врачом — она ЛОР-хирург. Там родился наш первенец. Мы всегда хотели воспитывать детей дома, в окружении семьи, бабушек и дедушек, поэтому вернулись в Турцию.

Почему вы выбрали «Анадолу»? Какие у вас впечатления от клиники и от команды?

— Впервые я побывал в «Анадолу» ассистентом в 2005 году. Тогда я был впечатлен возможностями больницы и коллективом врачей. Когда заходишь в клинику, кажется, что попал в Штаты. Здесь особенное место, отлично образованный персонал и высокий сервис. А медицинский директор клиники — мой старый друг.